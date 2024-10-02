فوز ثان لليفربول وأستون فيلا يسقط بايرن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬ليفربول‭ ‬الانكليزي‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنسختها‭ ‬الجديدة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بولونيا‭ ‬الإيطالي‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬مواطنه‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوية‭ ‬بإسقاطه‭ ‬ضيفه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬1‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى،‭ ‬افتتح‭ ‬الارجنتيني‭ ‬أليكسيس‭ ‬ماك‭ ‬أليستر‭ ‬التسجيل‭ ‬للريدز‭ (‬11‭)‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬الثاني‭ (‬75‭).‬

وبات‭ ‬صلاح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬‮«‬الفرعون‮»‬‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬فريقه‭ ‬خلال‭ ‬موسمه‭ ‬السابق‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬ليفربول‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬ليفربول‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬استهل‭ ‬حملته‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭ ‬بفوز‭ ‬ثمين‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سقط‭ ‬بولونيا‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬أمام‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الأوكراني‭.‬

وافتقد‭ ‬مدرب‭ ‬الـ‭ ‬‮«‬ريدز‮»‬‭ ‬الجديد‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬لجهود‭ ‬هارفي‭ ‬إليوت‭ ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬والوحيد‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬الإيطالي‭ ‬فيديريكو‭ ‬كييزا‭ ‬للاصابة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جلس‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬جوتا‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬به‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الاوروغوياني‭ ‬داروين‭ ‬نونييس‭ (‬61‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬سقط‭ ‬بايرن‭ ‬بهدف‭ ‬البديل‭ ‬الكولومبي‭ ‬جون‭ ‬دوران‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬79،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬اكتسح‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬9‭-‬2‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭.‬

كما‭ ‬فشل‭ ‬عملاق‭ ‬بافاريا‭ ‬في‭ ‬الثأر‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬مايو‭ ‬1982‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري‭ (‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬حاليا‭) ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬بالذات‭ ‬0‭-‬1‭.‬

وخاض‭ ‬أستون‭ ‬فيلا،‭ ‬خامس‭ ‬الدوري‭ ‬والفائز‭ ‬على‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬اللقاء‭ ‬متسلحا‭ ‬بعدم‭ ‬تعرضه‭ ‬سوى‭ ‬لهزيمة‭ ‬يتيمة‭ ‬كانت‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬ومذاك‭ ‬حقق‭ ‬5‭ ‬انتصارات‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬قبل‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬إيبسويتش‭ ‬تاون‭ ‬2‭-‬2‭ ‬الأحد‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬خاض‭ ‬بايرن‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني،‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬الست‭ ‬الاولى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعادل‭ ‬مع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬1‭-‬1‭- ‬السبت‭.‬

ولم‭ ‬يجر‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬مدرب‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬سوى‭ ‬تبديل‭ ‬وحيد‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فوضع‭ ‬المهاجم‭ ‬الجامايكي‭ ‬ليون‭ ‬بايلي‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬وراهن‭ ‬على‭ ‬ورقة‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬جايدن‭ ‬فيلوجين‭ (‬22‭ ‬عاما‭).‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أجرى‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬مدرب‭ ‬بايرن‭ ‬الجديد‭ ‬تغييرين‭ ‬في‭ ‬تشكيلته‭ ‬الاساسية،‭ ‬فأبقى‭ ‬المدافع‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬غيريرو‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬وفضلّ‭ ‬تدعيم‭ ‬فريقه‭ ‬بالثنائي‭ ‬النمسوي‭ ‬كونراد‭ ‬لايمر‭ ‬والفرنسي‭ ‬كينغلسي‭ ‬كومان‭.‬