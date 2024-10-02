نجوم منتخب لبنان في مرصد أنديتنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

علم‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬مصادره‭ ‬الخاصة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬التحركات‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬البحرينية‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ولبنان‭ ‬بالتحديد،‭ ‬حيث‭ ‬توقفت‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬هناك‭ ‬حتى‭ ‬اشعار‭ ‬آخر،‭ ‬وغادر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأجانب‭ ‬لبنان،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬قد‭ ‬رحبوا‭ ‬بفكرة‭ ‬القدوم‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يعودوا‭ ‬إلى‭ ‬أنديتهم‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬وعودة‭ ‬الحياة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬بلادهم،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬الأندية‭ ‬البحرينية‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬لبنانيين،‭ ‬حيث‭ ‬تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬كريم‭ ‬زين‭ ‬الدين،‭ ‬فيما‭ ‬تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬كابتن‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬حيدر‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬يقوم‭ ‬حاليا‭ ‬بتدريب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬للمشاركة‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬وصل‭)‬،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الأهلي‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬محترف‭ ‬ثالث‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬بينما‭ ‬أكمل‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬تعاقداته‭ ‬ويواصل‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬استعداداته‭.‬