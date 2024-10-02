نجوم منتخب لبنان في مرصد أنديتنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
علم «أخبار الخليج» الرياضي من مصادره الخاصة أن هناك بعض التحركات من الأندية البحرينية للتعاقد مع عدد من نجوم المنتخب اللبناني لكرة السلة، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة ولبنان بالتحديد، حيث توقفت الأنشطة الرياضية هناك حتى اشعار آخر، وغادر الكثير من اللاعبين الأجانب لبنان، ويبدو أن عددا من لاعبي منتخب لبنان قد رحبوا بفكرة القدوم إلى مملكة البحرين بشرط أن يعودوا إلى أنديتهم بعد انتهاء الحرب وعودة الحياة الرياضية في بلادهم، يذكر أن الأندية البحرينية سبق لها التعاقد مع لاعبين لبنانيين، حيث تعاقد نادي سترة مع اللاعب الدولي كريم زين الدين، فيما تعاقد نادي المنامة قبل سنوات مع كابتن منتخب لبنان اللاعب علي حيدر.
والجدير بالذكر أن المدرب اللبناني جاد الحاج مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة يقوم حاليا بتدريب النادي الأهلي الذي يستعد للمشاركة التاريخية في بطولة دوري غرب آسيا (وصل)، علما بأن الأهلي يبحث عن محترف ثالث في الوقت الراهن، بينما أكمل نادي المنامة تعاقداته ويواصل هو الآخر استعداداته.
MENAFN02102024000055011008ID1108741375
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.