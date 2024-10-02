((BRAVE CF)) تواصل تعزيز حضورها الكبير في القارة الأوروبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تواصل‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬بطولتها‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬جوهرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬تعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا،‭ ‬سعيا‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬نهجها‭ ‬بالتوسع‭ ‬العالمي‭ ‬وتحديدا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬منظمة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العالمية‭.‬

ونجحت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬عبر‭ ‬تنظيمها‭ ‬للنسخة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬بـ«سلوفينيا‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬جهودها‭ ‬الرامية‭ ‬لدعم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ولعل‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬وتحديدا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا،‭ ‬منحها‭ ‬الفرصة‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬للمشاركة‭ ‬وخوض‭ ‬تجربة‭ ‬عالم‭ ‬الاحتراف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬استطاعت‭ ‬احتضان‭ ‬أبرز‭ ‬المقاتلين‭ ‬الموهوبين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القارة،‭ ‬ودفعت‭ ‬بهم‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭.‬

وشهدت‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬تتويج‭ ‬بطلين‭ ‬أوروبيين‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬وزنين‭ ‬مختلفين،‭ ‬وهما‭ ‬المقاتل‭ ‬البوسني‭ ‬إركو‭ ‬جون‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بلقب‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي،‭ ‬والمقاتل‭ ‬الليتواني‭ ‬بافل‭ ‬دايليدكو‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بلقب‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

كما‭ ‬سعت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬عبر‭ ‬تنظيمها‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة،‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬خطواتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬والجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬حيث‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بصورة‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬ WFC ‭ ‬والاتحاد‭ ‬السلوفيني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬بهدف‭ ‬تشكيل‭ ‬تحالف‭ ‬يدعم‭ ‬انتشار‭ ‬وتمكين‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تطويرها‭ ‬وزيادة‭ ‬قاعدتها‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ويدعم‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬استضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬قطاعات‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

وأحدثت‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬ضجة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الرياضي‭ ‬السلوفيني،‭ ‬بعدما‭ ‬شهدت‭ ‬حضورا‭ ‬رسميا‭ ‬وجماهيريا‭ ‬غفيرا‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وذلك‭ ‬لمتابعة‭ ‬أحداث‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬نجاحا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬لهذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬رحلتها‭ ‬لمدة‭ ‬70‭ ‬يوما‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬تنظم‭ ‬النسخة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬89‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬والتي‭ ‬ستسبق‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬عندما‭ ‬تعود‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬إلى‭ ‬مسقط‭ ‬رأسها‭ ‬العاصمة‭ ‬البحرينية‭ ‬المنامة‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬