((BRAVE CF)) تواصل تعزيز حضورها الكبير في القارة الأوروبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تواصل منظمة بريف البحرينية ومن خلال بطولتها BRAVE CF لفنون القتال المختلطة للمحترفين، جوهرة الرياضة البحرينية، تعزيز حضورها الكبير على مستوى قارة أوروبا، سعيا منها إلى تأكيد نهجها بالتوسع العالمي وتحديدا على المستوى الأوروبي، لتحقيق الأهداف التي تعزز من كونها منظمة رائدة في رياضة فنون القتال المختلطة العالمية.
ونجحت منظمة بريف عبر تنظيمها للنسخة BRAVE CF 88 بـ«سلوفينيا»، إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تؤكد جهودها الرامية لدعم رياضة فنون القتال المختلطة في العالم. ولعل أبرز هذه الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وتحديدا على مستوى قارة أوروبا، منحها الفرصة للمقاتلين الشباب من الجنسين للمشاركة وخوض تجربة عالم الاحتراف في هذه الرياضة، علاوة على أنها استطاعت احتضان أبرز المقاتلين الموهوبين من هذه القارة، ودفعت بهم للمنافسة على اللقب العالمي.
وشهدت بطولة BRAVE CF 88 تتويج بطلين أوروبيين باللقب العالمي في وزنين مختلفين، وهما المقاتل البوسني إركو جون الذي توّج لأول مرة بلقب الوزن الثقيل الخفيف في الحدث الرئيسي، والمقاتل الليتواني بافل دايليدكو الذي توّج لأول مرة بلقب الوزن الثقيل في الحدث المشترك في هذه النسخة من البطولة.
كما سعت منظمة بريف عبر تنظيمها لهذه البطولة، إلى مواصلة خطواتها في دعم العلاقات المشتركة مع المنظمات والجهات الرياضية ذات العلاقة في سلوفينيا، حيث سعت إلى تنظيم هذه البطولة بصورة مشتركة مع منظمة WFC والاتحاد السلوفيني لفنون القتال المختلطة، بهدف تشكيل تحالف يدعم انتشار وتمكين رياضة فنون القتال المختلطة ويسهم في تطويرها وزيادة قاعدتها من جهة، ويدعم الجهود التي يمكن من خلالها استضافة المزيد من الأحداث الرياضية التي تنعكس إيجابا على تنمية قطاعات الدولة من جهة أخرى.
وأحدثت بطولة BRAVE CF 88 ضجة في المجتمع الرياضي السلوفيني، بعدما شهدت حضورا رسميا وجماهيريا غفيرا من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة في سلوفينيا وكذلك من الدول الأوروبية، وذلك لمتابعة أحداث هذه النسخة من البطولة، الأمر الذي شكل بحد ذاته نجاحا منقطع النظير لهذه النسخة من البطولة.
ومن المنتظر أن تنتهي منظمة بريف البحرينية من رحلتها لمدة 70 يوما حول العالم يوم 19 أكتوبر الجاري، وذلك عندما تنظم النسخة BRAVE CF 89 في إسبانيا، والتي ستسبق الحدث الأبرز في هذا العام، عندما تعود بطولة BRAVE CF إلى مسقط رأسها العاصمة البحرينية المنامة يوم 13 ديسمبر القادم في حدث أسبوع بريف الدولي للقتال في ختام هذا الموسم.
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