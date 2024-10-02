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المقلة يثمن الرعاية السامية لجلالة الملك المعظم

10/2/2024 7:14:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفع‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬خميس‭ ‬محمد‭ ‬المقلة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬مثمنا‭ ‬عاليا‭ ‬هو‭ ‬وكل‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وأعضاء‭ ‬ومنتسبو‭ ‬النادي‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لحفل‭ ‬ذكرى‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬النادي،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬راعي‭ ‬الحفل،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

ونوه‭ ‬المقلة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬تقديرنا‭ ‬جميعا‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬المقلة‭ ‬بدعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬مقدرا‭ ‬المبادرات‭ ‬الناجحة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والتي‭ ‬بالتأكيد‭ ‬سوف‭ ‬تؤتي‭ ‬ثمارها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬والأندية‭ ‬الوطنية‭.‬

وأضاف‭ ‬المقلة‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس،‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬العريق،‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بدور‭ ‬كبير‭ ‬ورائد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬5‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬لنشر‭ ‬وتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬سيواصل‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬لتحقيق‭ ‬الآمال‭ ‬والتطلعات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬و‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬واحة‭ ‬تنس‭ ‬خضراء‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬وأن‭ ‬يحتضن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الملاعب‭ ‬والمرافق،‭ ‬وينظم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬وأنشطة‭ ‬التدريب،‭ ‬وأن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬المقلة‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬المكرمين‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لنادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس،‭ ‬الذي‭ ‬بدوره‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالرعاية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لحفل‭ ‬النادي‭ ‬شاكرا‭ ‬تفضل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالحضور‭ ‬نائباً‭ ‬عن‭ ‬راعي‭ ‬الحفل،‭ ‬ومشيدا‭ ‬بالحفل‭ ‬المتميز‭ ‬وبجهود‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬خروجه‭ ‬في‭ ‬أجمل‭ ‬وأبهى‭ ‬صورة‭ ‬أشاد‭ ‬بها‭ ‬الجميع‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬تقدم‭ ‬المقلة‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للحفل‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬الداعمة‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬مؤسسة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬والداعمين‭ ‬المساندين‭ ‬مشاريع‭ ‬القصر‭ ‬و RIYRA ‭.‬

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