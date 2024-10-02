المقلة يثمن الرعاية السامية لجلالة الملك المعظم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفع رئيس نادي البحرين للتنس خميس محمد المقلة أسمى آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مثمنا عاليا هو وكل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء ومنتسبو النادي الرعاية السامية من جلالة الملك المعظم لحفل ذكرى مرور 50 عاما على تأسيس النادي، والذي أقيم يوم الإثنين في فندق الخليج بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب راعي الحفل، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
ونوه المقلة إلى أن ما توليه قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام ودعم للشباب والرياضة البحرينية هو محل تقديرنا جميعا.
كما أشاد المقلة بدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مقدرا المبادرات الناجحة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والتي بالتأكيد سوف تؤتي ثمارها في تطوير الرياضة البحرينية والأندية الوطنية.
وأضاف المقلة أن نادي البحرين للتنس، هذا النادي العريق، الذي قام بدور كبير ورائد على مدى 5 عقود من الزمن لنشر وتطوير رياضة التنس سيواصل بإذن الله العمل بكل جهد لتحقيق الآمال والتطلعات في إطار رؤية البحرين 2030، و أن يصبح نادي البحرين للتنس واحة تنس خضراء في قلب العاصمة المنامة، وأن يحتضن المزيد من الملاعب والمرافق، وينظم المزيد من البطولات الدولية وأنشطة التدريب، وأن يسهم في تنشيط السياحة الرياضية في مملكة البحرين.
كما تقدم المقلة بخالص الشكر والامتنان إلى المكرمين في الحفل وفي مقدمتهم د. علي محمد فخرو الرئيس الفخري لنادي البحرين للتنس، الذي بدوره عبر عن سعادته بالرعاية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لحفل النادي شاكرا تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالحضور نائباً عن راعي الحفل، ومشيدا بالحفل المتميز وبجهود كل من ساهم في خروجه في أجمل وأبهى صورة أشاد بها الجميع.
وفي ختام تصريحه تقدم المقلة بالشكر إلى الجهات الداعمة للحفل والمؤسسات والشركات الوطنية الداعمة وهي شركة إبراهيم خليل كانو، مؤسسة يوسف خليل المؤيد وأولاده، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، بنك البحرين والكويت، والداعمين المساندين مشاريع القصر و RIYRA .
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