انطلاق أولى فعاليات ((الحلبة لك)) الليلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» مساء يوم الجمعة القادم أولى فعاليات الموسم الرياضي الجديد 2024 -2025 والمخصصة لعشاق ومحبي رياضة السيارات من خلال فعاليات الحلبة لك الليلية.
وتنطلق فعالية الحلبة لك مساء يوم الجمعة وسيتمكن عشاق ومحبو السرعة ورياضة السيارات قيادة سياراتهم ودراجتهم النارية الخاصة على مضمار الجائزة الكبرى، حيث ستكون هذه التجربة لا تنسى مع إعطائهم جوا من الإثارة التي لا يمكن وصفها وذلك من الساعة 4 مساء حتى 11 مساء.
وسيتمكن محبو وعشاق رياضة السيارات من الاستمتاع بهذه الفعاليات وذلك بدفع مبلغ قدره 99 دينارا بحرينيا ليوم كامل، و71.500 دينارا بحرينيا لنصف يوم، و33 دينارا بحرينيا للحصة الواحدة، وذلك فقط عند الحجز المبكر. وعند الحجز بنفس اليوم، يبلغ سعر اليوم 115.500 دينارا بحرينيا، وتكلفة نصف يوم 82.500 دينارا بحرينيا، وسعر الحصة الواحدة 44 دينارا بحرينيا. ويعد الحجز المسبق ضروريا للمشاركة في الفعالية، حيث إن المقاعد محدودة، جهز سيارتك أو دراجتك النارية وشارك فعاليات «الحلبة لك» ليوم كامل من الإثارة المتواصلة على مضمار الحلبة العالمية.
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