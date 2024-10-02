انطلاق أولى فعاليات ((الحلبة لك)) الليلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم‭ ‬أولى‭ ‬فعاليات‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭ -‬2025‭ ‬والمخصصة‭ ‬لعشاق‭ ‬ومحبي‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬الحلبة‭ ‬لك‭ ‬الليلية‭.‬

وتنطلق‭ ‬فعالية‭ ‬الحلبة‭ ‬لك‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬وسيتمكن‭ ‬عشاق‭ ‬ومحبو‭ ‬السرعة‭ ‬ورياضة‭ ‬السيارات‭ ‬قيادة‭ ‬سياراتهم‭ ‬ودراجتهم‭ ‬النارية‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬مع‭ ‬إعطائهم‭ ‬جوا‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وصفها‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬4‭ ‬مساء‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬مساء‭.‬

وسيتمكن‭ ‬محبو‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بهذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬وذلك‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬99‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ليوم‭ ‬كامل،‭ ‬و71‭.‬500‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لنصف‭ ‬يوم،‭ ‬و33‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬للحصة‭ ‬الواحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬فقط‭ ‬عند‭ ‬الحجز‭ ‬المبكر‭. ‬وعند‭ ‬الحجز‭ ‬بنفس‭ ‬اليوم،‭ ‬يبلغ‭ ‬سعر‭ ‬اليوم‭ ‬115‭.‬500‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬وتكلفة‭ ‬نصف‭ ‬يوم‭ ‬82‭.‬500‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬وسعر‭ ‬الحصة‭ ‬الواحدة‭ ‬44‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭. ‬ويعد‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭ ‬ضروريا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المقاعد‭ ‬محدودة،‭ ‬جهز‭ ‬سيارتك‭ ‬أو‭ ‬دراجتك‭ ‬النارية‭ ‬وشارك‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬الحلبة‭ ‬لك‮»‬‭ ‬ليوم‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬العالمية‭.‬