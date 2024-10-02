كرانة يهزم صدد في ختام الجولة الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لبطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الـ21‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬للناشئين‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬أبوقوة،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬عند‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬جدحفص‭ ‬وأبوقوة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أبوقوة‭.‬

ويمتلك‭ ‬أبوقوة‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬القُرية،‭ ‬بينما‭ ‬جدحفص‭ ‬بدون‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬من‭ ‬عسكر‭.‬

وكانت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬اختتمت‭ ‬بلقاء‭ ‬كرانة‭ ‬وصدد‭ ‬والذي‭ ‬انتهى‭ ‬لمصلحة‭ ‬كرانة‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لثلاثة‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬دراماتيكية‭ ‬مثيرة‭ ‬وقوية‭ ‬للغاية،‭ ‬وسجل‭ ‬للكرانيين‭ ‬علي‭ ‬يوسف‭ ‬الموالي‭ (‬هدفين‭) ‬وهدف‭ ‬لعلي‭ ‬عبدالكريم‭ ‬وسيد‭ ‬علي‭ ‬جعفر،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬محمد‭ ‬فايز‭ ‬ويوسف‭ ‬سلمان‭ ‬وخليل‭ ‬إبراهيم‭.‬

وأصبح‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬كالتالي‭: ‬عسكر‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬أبوقوة‭ ‬والقُرية‭ ‬نقطة‭ ‬وجدحفص‭ ‬بلا‭ ‬نقاط،‭ ‬وصدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬للسهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬والسنابس‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬المعامير‭ ‬والمرخ‭ ‬بلا‭ ‬نقاط،‭ ‬ويتصدر‭ ‬كرانة‭ ‬وكرزكان‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬لايمتلك‭ ‬صدد‭ ‬وسماهيج‭ ‬أي‭ ‬نقاط‭.‬

ويتصدر‭ ‬شاهر‭ ‬عدنان‭ ‬مهاجم‭ ‬عسكر‭ ‬قائمة‭ ‬الهدافين‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف،‭ ‬ويليه‭ ‬سجاد‭ ‬فاضل‭ ‬من‭ ‬أبوقوة،‭ ‬حسين‭ ‬هاني‭ ‬وكميل‭ ‬الخباز‭ ‬من‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية،‭ ‬صادق‭ ‬جعفر‭ ‬من‭ ‬السنابس،‭ ‬يوسف‭ ‬الموالي‭ ‬من‭ ‬كرانة‭ ‬ولكلٍ‭ ‬منهم‭ ‬هدفين‭.‬

وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬إقامة‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬192‭ ‬لاعباً،‭ ‬وتم‭ ‬تسجيل‭ ‬38‭ ‬هدفاً‭.‬