كرانة يهزم صدد في ختام الجولة الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية لبطولة المملكة الـ21 لكرة القدم لجيل الذهب للناشئين التي ينظمها مركز تمكين شباب السهلة الشمالية ومركز تمكين أبوقوة، وذلك بإقامة مباراة واحدة عند السادسة مساءً بين فريقي جدحفص وأبوقوة على ملعب أبوقوة.
ويمتلك أبوقوة نقطة واحدة من التعادل مع القُرية، بينما جدحفص بدون نقاط بعد الخسارة من عسكر.
وكانت الجولة الأولى اختتمت بلقاء كرانة وصدد والذي انتهى لمصلحة كرانة بأربعة أهداف لثلاثة بعد مباراة دراماتيكية مثيرة وقوية للغاية، وسجل للكرانيين علي يوسف الموالي (هدفين) وهدف لعلي عبدالكريم وسيد علي جعفر، بينما سجل محمد فايز ويوسف سلمان وخليل إبراهيم.
وأصبح الترتيب العام في المجموعة الأولى بعد ختام الجولة الأولى كالتالي: عسكر 3 نقاط، أبوقوة والقُرية نقطة وجدحفص بلا نقاط، وصدارة المجموعة الثانية للسهلة الشمالية والسنابس بثلاث نقاط، بينما المعامير والمرخ بلا نقاط، ويتصدر كرانة وكرزكان المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، بينما لايمتلك صدد وسماهيج أي نقاط.
ويتصدر شاهر عدنان مهاجم عسكر قائمة الهدافين بخمسة أهداف، ويليه سجاد فاضل من أبوقوة، حسين هاني وكميل الخباز من السهلة الشمالية، صادق جعفر من السنابس، يوسف الموالي من كرانة ولكلٍ منهم هدفين.
وشهدت الجولة الأولى إقامة 6 مباريات شارك فيها 192 لاعباً، وتم تسجيل 38 هدفاً.
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