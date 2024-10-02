(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (رويترز): قبل 12 شهرا، بدا كاي هافرتس لاعبا زائدا عن الحاجة في أرسنال بعد انتقاله مقابل أموال طائلة من تشيلسي لكن المهاجم الألماني يثبت للجميع الآن لماذا دفع فيه أرسنال 65 مليون جنيه إسترليني (86 مليون دولار) بعد بداية رائعة للموسم. ومهد اللاعب (25 عاما) الطريق لأرسنال للفوز 2-صفر على أرضه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بعد انطلاقة جيدة وضربة رأس في الدقيقة 20.
وبعد أن استغرق 10 مباريات ليحرز هدفا مع أرسنال الموسم الماضي، كان هذا هدفه الخامس للنادي في الموسم الحالي واستحق بجدارة الحصول على جائزة رجل المباراة. وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الذي أظهر ثقة كبيرة في هافرتس حتى عندما كان يعاني في الموسم الماضي «لقد كان لا يصدق. الذكاء الكروي والطريقة التي يتعامل بها مع المساحات وتوقيته كان رائعا. أخلاقياته في العمل لا تصدق وهو الآن يشكل تهديدا حقيقيا في منطقة الجزاء. إنه أحد لاعبينا الرئيسيين في الوقت الحالي».
وكانت هذه ليلة حالمة للمدرب أرتيتا الذي سيطر فريقه على المباراة أمام أحد الفرق الثقيلة في أوروبا في الشوط الأول قبل أن يحتوي المنافس بسهولة بعد الاستراحة.
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