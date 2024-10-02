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المذهل

10/2/2024 7:14:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬رويترز‭): ‬قبل‭ ‬12‭ ‬شهرا،‭ ‬بدا‭ ‬كاي‭ ‬هافرتس‭ ‬لاعبا‭ ‬زائدا‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬في‭ ‬أرسنال‭ ‬بعد‭ ‬انتقاله‭ ‬مقابل‭ ‬أموال‭ ‬طائلة‭ ‬من‭ ‬تشيلسي‭ ‬لكن‭ ‬المهاجم‭ ‬الألماني‭ ‬يثبت‭ ‬للجميع‭ ‬الآن‭ ‬لماذا‭ ‬دفع‭ ‬فيه‭ ‬أرسنال‭ ‬65‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬86‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬رائعة‭ ‬للموسم‭. ‬ومهد‭ ‬اللاعب‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬الطريق‭ ‬لأرسنال‭ ‬للفوز‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬انطلاقة‭ ‬جيدة‭ ‬وضربة‭ ‬رأس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬20‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬استغرق‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬ليحرز‭ ‬هدفا‭ ‬مع‭ ‬أرسنال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هدفه‭ ‬الخامس‭ ‬للنادي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬واستحق‭ ‬بجدارة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬رجل‭ ‬المباراة‭. ‬وقال‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬مدرب‭ ‬أرسنال‭ ‬الذي‭ ‬أظهر‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هافرتس‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭. ‬الذكاء‭ ‬الكروي‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتعامل‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬المساحات‭ ‬وتوقيته‭ ‬كان‭ ‬رائعا‭. ‬أخلاقياته‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬لا‭ ‬تصدق‭ ‬وهو‭ ‬الآن‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬حقيقيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭. ‬إنه‭ ‬أحد‭ ‬لاعبينا‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬ليلة‭ ‬حالمة‭ ‬للمدرب‭ ‬أرتيتا‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬أحد‭ ‬الفرق‭ ‬الثقيلة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحتوي‭ ‬المنافس‭ ‬بسهولة‭ ‬بعد‭ ‬الاستراحة‭.‬


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