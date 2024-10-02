برشلونة يضم شتشيزني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برشلونة - (أ ف ب): انضم الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني الذي كان قد اعتزل كرة القدم نهائيا قبل أسابيع، إلى نادي برشلونة الإسباني، كما أعلن النادي الكاتالوني أمس الأربعاء.
وقال برشلونة في بيان «توصل نادي برشلونة وفويتشيخ شتشيزني إلى اتفاق على عقد حتى 30 يونيو 2025». وجاء انتقال الحارس البالغ 32 عاما لتعويض غياب نظيره الألماني مارك أندري تير شتيغن الذي تعرض لتمزق كامل في وتر الركبة وسيغيب فترة طويلة عن الملاعب.
خاض شتشيزني 84 مباراة دولية، كان آخرها في كأس أوروبا 2024 حيث بدأ أساسيا عندما خسرت بولندا أول مباراتين لها في دور المجموعات لكنه حصل على راحة في المباراة الأخيرة وهي كانت هامشية ضد فرنسا.
ولعب خلال مسيرته الاحترافية مع ناديي أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس وخاض أكثر من 600 مباراة على صعيدي الأندية والمنتخب الوطني وأحرز لقب الدوري الإيطالي 3 مرات ومثلها في كأس إيطاليا، بالإضافة إلى كأس إنجلترا مرتين.
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