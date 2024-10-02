Thursday, 03 October 2024 05:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برشلونة يضم شتشيزني

10/2/2024 7:14:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انضم‭ ‬الحارس‭ ‬البولندي‭ ‬فويتشيخ‭ ‬شتشيزني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬اعتزل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬نهائيا‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع،‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬توصل‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬وفويتشيخ‭ ‬شتشيزني‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2025‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬انتقال‭ ‬الحارس‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬نظيره‭ ‬الألماني‭ ‬مارك‭ ‬أندري‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لتمزق‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬وتر‭ ‬الركبة‭ ‬وسيغيب‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭.‬

خاض‭ ‬شتشيزني‭ ‬84‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬أساسيا‭ ‬عندما‭ ‬خسرت‭ ‬بولندا‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لكنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬راحة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وهي‭ ‬كانت‭ ‬هامشية‭ ‬ضد‭ ‬فرنسا‭.‬

ولعب‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬مع‭ ‬ناديي‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬وخاض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬صعيدي‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وأحرز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬ومثلها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬إنجلترا‭ ‬مرتين‭.‬


MENAFN02102024000055011008ID1108741369

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث