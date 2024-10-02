برشلونة يضم شتشيزني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انضم‭ ‬الحارس‭ ‬البولندي‭ ‬فويتشيخ‭ ‬شتشيزني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬اعتزل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬نهائيا‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع،‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬توصل‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬وفويتشيخ‭ ‬شتشيزني‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2025‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬انتقال‭ ‬الحارس‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬نظيره‭ ‬الألماني‭ ‬مارك‭ ‬أندري‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لتمزق‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬وتر‭ ‬الركبة‭ ‬وسيغيب‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭.‬

خاض‭ ‬شتشيزني‭ ‬84‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬أساسيا‭ ‬عندما‭ ‬خسرت‭ ‬بولندا‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لكنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬راحة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وهي‭ ‬كانت‭ ‬هامشية‭ ‬ضد‭ ‬فرنسا‭.‬

ولعب‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬مع‭ ‬ناديي‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬وخاض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬صعيدي‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وأحرز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬ومثلها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬إنجلترا‭ ‬مرتين‭.‬



