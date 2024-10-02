محكمة تسمح بنقل رفات مارادونا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوينوس‭ ‬آيرس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سمحت‭ ‬محكمة‭ ‬أرجنتينية‭ ‬بنقل‭ ‬رفات‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الارجنتينية‭ ‬دييغو‭ ‬مارادونا،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬ابنتيه،‭ ‬من‭ ‬مقبرة‭ ‬إلى‭ ‬ضريح‭ ‬سيتم‭ ‬بناؤه‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بوينوس‭ ‬آيرس‭.‬

وتوفي‭ ‬مارادونا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬أثناء‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬جراحة‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬بسبب‭ ‬جلطة‭ ‬دموية‭ ‬وبعد‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬محاربة‭ ‬الإدمان‭ ‬على‭ ‬الكوكايين‭ ‬والكحول‭.‬

وعُثر‭ ‬عليه‭ ‬ميتا‭ ‬في‭ ‬السرير‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬خضوعه‭ ‬للجراحة‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬مستأجر‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أحياء‭ ‬بوينوس‭ ‬آيرس‭ ‬الراقية،‭ ‬حيث‭ ‬نُقل‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬وتبين‭ ‬أنه‭ ‬توفي‭ ‬بسبب‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية‭.‬

وطلبت‭ ‬بناته‭ ‬نقل‭ ‬رفاته‭ ‬إلى‭ ‬نصب‭ ‬تذكاري‭ ‬سيعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬النصب‭ ‬التذكاري‭ ‬أم‭ ‬10‮»‬‭. ‬وتحقق‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬احتمال‭ ‬الإهمال‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬لمارادونا‭ ‬الذي‭ ‬ربما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاته‭.‬

وأرجأت‭ ‬محكمة‭ ‬أرجنتينية‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬طال‭ ‬انتظارها‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬متهمين‭ ‬بالإهمال‭ ‬الى‭ ‬11‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬بعد‭ ‬تأجيل‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬مايو‭.‬

واتهم‭ ‬ممثلو‭ ‬الادعاء‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬بتقديم‭ ‬علاج‭ ‬منزلي‭ ‬‮«‬متهور‮»‬‭ ‬و‮«‬ناقص‮»‬‭ ‬لمارادونا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خلصت‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬خبيرا‭ ‬طبيا‭ ‬شكلها‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفتى‭ ‬الذهبي‮»‬‭ ‬للكرة‭ ‬المستديرة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يملك‭ ‬فرصة‭ ‬أفضل‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬طبية‭ ‬مناسبة‭.‬

ويواجه‭ ‬أعضاء‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬خطر‭ ‬السجن‭ ‬مدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬ثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬و25‭ ‬عاما‭.‬

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