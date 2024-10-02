يونايتد وتن هاغ للخروج من النفق المظلم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ لإنقاذ الموقف والخروج من النفق المظلم بعد الخسارة الثقيلة أمام توتنهام في الدوري المحلي بثلاثية نظيفة، عندما يحلّ ضيفا على بورتو البرتغالي اليوم الخميس ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).
ويواجه بطل إنجلترا 20 مرة قياسية ثاني أسوأ بداية له في حقبة الدوري الإنجليزي (برميرليغ)، حاصدا سبع نقاط فقط من ست مباريات ومسجلا خمسة أهداف فقط.
كما استهل «الشياطين الحمر» مشوارهم القاري بطريقة مقلقة على حدّ سواء بعد التعادل أمام فريق تن هاغ السابق، تفنتي الهولندي 1-1، وهي نتيجة اعتبرها لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن أنّها «بمثابة الخسارة».
وعزّزت هذه النتيجة من سلسلة يونايتد الضعيفة أوروبيا، إذ في رصيده فوز واحد من أصل تسع مباريات بعد العرض الكارثي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وطالب تن هاغ مرة أخرى بمزيد من الوقت لتغيير أوضاع فريقه بعد الخسارة الكبيرة أمام توتنهام 0-3 الأحد، لكن الهولندي اعترف بأنّ فريقه دون التوقعات.
وقال تن هاغ: «يتعين علينا إظهار المرونة لأنها ليست جيدة بما فيه الكفاية. يتعين علينا قبول الأمر، ومن هذه اللحظة وصاعدا، يتعين علينا القيام بالأمور بشكل أفضل».
وتابع: «إنه دائما يوم جديد. قلت لهم في غرفة الملابس إنه عليهم النهوض. غدا هو يوم جديد. يجب علينا أن نتعلم وأن نقوم بالأمور بشكل أفضل».
وأضاف: «أريد فقط التركيز على بورتو. لقد أغلقنا صفحة تلك المباراة (توتنهام)، وأن نتعامل مع الأمر ونمضي قدما. يجب أن نعوّض ذلك. سوف نبدأ من جديد. الموسم لا يزال في بدايته، وهناك مباريات كثيرة أمامنا».
ويطمح توتنهام إلى تحقيق فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات بعد أن انتزع فوزا مثيرا على حساب يونايتد والذي جاء أيضا وسط غياب نجمه الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون بداعي الإصابة التي تعرّض لها خلال الفوز على قره باغ الأذربيجياني 3-0 عندما لعب سبيرز طوال المباراة منقوصا.
وقال المدرب الأسترالي لتوتنهام أنج بوستيكوغلو قبل رحلة اليوم الخميس إلى فيرينتسفاروش المجري: «لا شيء يتغير. علينا فقط أن نستمر في القيام بما نقوم به. لا يزال هناك الكثير من التحسن الذي يتعين علينا القيام به في العديد من المجالات، لكن الشيء الجيد في المجموعة هو أنهم يريدون الاستمرار في التحسن».
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