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يونايتد وتن هاغ للخروج من النفق المظلم

10/2/2024 7:14:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ومدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الموقف‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬النفق‭ ‬المظلم‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الثقيلة‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭).‬

ويواجه‭ ‬بطل‭ ‬إنجلترا‭ ‬20‭ ‬مرة‭ ‬قياسية‭ ‬ثاني‭ ‬أسوأ‭ ‬بداية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ (‬برميرليغ‭)‬،‭ ‬حاصدا‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬ومسجلا‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭.‬

كما‭ ‬استهل‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬مشوارهم‭ ‬القاري‭ ‬بطريقة‭ ‬مقلقة‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬سواء‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬السابق،‭ ‬تفنتي‭ ‬الهولندي‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬وهي‭ ‬نتيجة‭ ‬اعتبرها‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدنماركي‭ ‬كريستيان‭ ‬إريكسن‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬بمثابة‭ ‬الخسارة‮»‬‭.‬

وعزّزت‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬يونايتد‭ ‬الضعيفة‭ ‬أوروبيا،‭ ‬إذ‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬بعد‭ ‬العرض‭ ‬الكارثي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وطالب‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬لتغيير‭ ‬أوضاع‭ ‬فريقه‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الكبيرة‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬0‭-‬3‭ ‬الأحد،‭ ‬لكن‭ ‬الهولندي‭ ‬اعترف‭ ‬بأنّ‭ ‬فريقه‭ ‬دون‭ ‬التوقعات‭.‬

وقال‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭: ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬إظهار‭ ‬المرونة‭ ‬لأنها‭ ‬ليست‭ ‬جيدة‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‭. ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬قبول‭ ‬الأمر،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬وصاعدا،‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬القيام‭ ‬بالأمور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬دائما‭ ‬يوم‭ ‬جديد‭. ‬قلت‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الملابس‭ ‬إنه‭ ‬عليهم‭ ‬النهوض‭. ‬غدا‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬جديد‭. ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتعلم‭ ‬وأن‭ ‬نقوم‭ ‬بالأمور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬فقط‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬بورتو‭. ‬لقد‭ ‬أغلقنا‭ ‬صفحة‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ (‬توتنهام‭)‬،‭ ‬وأن‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭ ‬ونمضي‭ ‬قدما‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعوّض‭ ‬ذلك‭. ‬سوف‭ ‬نبدأ‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬الموسم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬بدايته،‭ ‬وهناك‭ ‬مباريات‭ ‬كثيرة‭ ‬أمامنا‮»‬‭.‬

ويطمح‭ ‬توتنهام‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتزع‭ ‬فوزا‭ ‬مثيرا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬يونايتد‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬أيضا‭ ‬وسط‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬سون‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬الأذربيجياني‭ ‬3‭-‬0‭ ‬عندما‭ ‬لعب‭ ‬سبيرز‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭ ‬منقوصا‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬لتوتنهام‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬قبل‭ ‬رحلة‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬فيرينتسفاروش‭ ‬المجري‭: ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يتغير‭. ‬علينا‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬نقوم‭ ‬به‭. ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحسن‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬لكن‭ ‬الشيء‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬هو‭ ‬أنهم‭ ‬يريدون‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التحسن‮»‬‭.‬

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