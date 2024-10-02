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امتحان صعب للهلال أمام الأهلي

10/2/2024 7:14:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬على‭ ‬وقع‭ ‬عودة‭ ‬مهاجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬إلى‭ ‬التمارين‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬طويل‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬يبحث‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬سجله‭ ‬الرائع‭ ‬عندما‭ ‬يصطدم‭ ‬بالأهلي‭ ‬العريق‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويتطلع‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬تواليا،‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬رائعة‭ ‬شهدت‭ ‬تغلبه‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬ثاني‭ ‬الترتيب‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬يبحث‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬تجاوز‭ ‬أحزانه‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬أول‭ ‬على‭ ‬الهلال‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ (‬2-1‭ ‬على‭ ‬أرضه‭).‬

ويخوض‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬التهامه‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬5‭-‬0‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬محققا‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الغرب‭. ‬ويمتلك‭ ‬الهلال،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بفارق‭ ‬شاسع‭ ‬عن‭ ‬النصر‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬قوة‭ ‬هجومية‭ ‬ضاربة‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬الرباعي‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش،‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬والبرازيليين‭ ‬مالكوم‭ ‬وماركوس‭ ‬ليوناردو‭ ‬الوافد‭ ‬حديثا‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭.‬

ويقوم‭ ‬الصربي‭ ‬الآخر‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش‭ ‬بواجبات‭ ‬هجومية،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الظهير‭ ‬البرتغالي‭ ‬الجديد‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬إنجلترا‭.‬

وتحدث‭ ‬مدرب‭ ‬الهلال‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬عن‭ ‬استبعاد‭ ‬نيمار‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬رغم‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬التمارين‭: ‬‮«‬نيمار‭ ‬جاهز‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الطبية‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬البدني‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬أكبر‭ ‬وعمل‭ ‬كبير،‭ ‬خلال‭ ‬18‭ ‬يوما،‭ ‬سيكمل‭ ‬عاما‭ ‬كاملا‭ ‬على‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬الكل‭ ‬ينتظر‭ ‬عودة‭ ‬نيمار‭ ‬لكنه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬للعودة‭ ‬للمستوى‭ ‬المعهود‭. ‬العودة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬جيد‭ ‬وعدم‭ ‬المخاطرة‭ ‬نهائيا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬يعيش‭ ‬الأهلي‭ ‬فترة‭ ‬صعبة،‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬ثانية‭ ‬تواليا‭ ‬أمام‭ ‬القادسية،‭ ‬سبقها‭ ‬وداع‭ ‬مفاجئ‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الجندل‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني،‭ ‬وسط‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬رغبة‭ ‬الإدارة‭ ‬الأهلاوية‭ ‬في‭ ‬الاطاحة‭ ‬بالمدرب‭ ‬الألماني‭ ‬الشاب‭.‬

ويحل‭ ‬الاتحاد‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬الأخدود‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬لاعبه‭ ‬المصاب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العبود‭ ‬والمدافع‭ ‬البرتغالي‭ ‬دانيلو‭ ‬بيريرا‭ ‬وسيتم‭ ‬تجهيزه‭ ‬لمواجهة‭ ‬القادسية‭. ‬ولم‭ ‬يتحدد‭ ‬موقف‭ ‬المدافع‭ ‬سعد‭ ‬الموسى‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬حيث‭ ‬تدرب‭ ‬بشكل‭ ‬انفرادي‭ ‬خلال‭ ‬برنامجه‭ ‬التأهيلي‭.‬

ويحتل‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬والمدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬الوصافة‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭. ‬يعول‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬جناحه‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬المتألق‭ ‬موسى‭ ‬ديابي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواطنه‭ ‬الهداف‭ ‬المخضرم‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة،‭ ‬وصيف‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ (‬6‭) ‬وراء‭ ‬ميتروفيتش‭ (‬8‭).‬

ويأمل‭ ‬النصر،‭ ‬رابع‭ ‬الترتيب‭ (‬11‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬العروبة‭ ‬التاسع‭ ‬السبت‭.‬


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