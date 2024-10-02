امتحان صعب للهلال أمام الأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): على وقع عودة مهاجمه البرازيلي نيمار إلى التمارين بعد غياب طويل بسبب الإصابة، يبحث الهلال المتصدر عن تعزيز سجله الرائع عندما يصطدم بالأهلي العريق السبت في المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.
ويتطلع الهلال إلى تحقيق فوزه السادس تواليا، بعد بداية رائعة شهدت تغلبه أيضا على الاتحاد ثاني الترتيب 3-1، فيما يبحث الأهلي عن تجاوز أحزانه المحلية التي وضعته في المركز السابع، من خلال فوز أول على الهلال منذ عام 2020 (2-1 على أرضه).
ويخوض «الزعيم» المباراة بعد التهامه الشرطة العراقي 5-0 الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة، محققا فوزه الثاني تواليا في منطقة الغرب. ويمتلك الهلال، حامل اللقب بفارق شاسع عن النصر الموسم الماضي، قوة هجومية ضاربة متمثلة في الرباعي الصربي ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري والبرازيليين مالكوم وماركوس ليوناردو الوافد حديثا إلى الفريق.
ويقوم الصربي الآخر سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش بواجبات هجومية، على غرار الظهير البرتغالي الجديد جواو كانسيلو القادم من مانشستر سيتي بطل إنجلترا.
وتحدث مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيزوس عن استبعاد نيمار (32 عاما) رغم عودته إلى التمارين: «نيمار جاهز من الناحية الطبية ولكن على الجانب البدني يحتاج إلى وقت أكبر وعمل كبير، خلال 18 يوما، سيكمل عاما كاملا على الإصابة التي تعرض لها».
وتابع: «الكل ينتظر عودة نيمار لكنه يحتاج إلى الكثير للعودة للمستوى المعهود. العودة تحتاج إلى إعداد جيد وعدم المخاطرة نهائيا خلال الفترة المقبلة».
في المقابل يعيش الأهلي فترة صعبة، بعد خسارة ثانية تواليا أمام القادسية، سبقها وداع مفاجئ لبطولة كأس الملك من الدور الأول على يد الجندل المنافس في المستوى الثاني، وسط أنباء عن رغبة الإدارة الأهلاوية في الاطاحة بالمدرب الألماني الشاب.
ويحل الاتحاد ضيفاً على الأخدود الثالث عشر الخميس، في غياب لاعبه المصاب عبدالرحمن العبود والمدافع البرتغالي دانيلو بيريرا وسيتم تجهيزه لمواجهة القادسية. ولم يتحدد موقف المدافع سعد الموسى من المشاركة حيث تدرب بشكل انفرادي خلال برنامجه التأهيلي.
ويحتل فريق مدينة جدة والمدرب الفرنسي لوران بلان الوصافة بفارق ثلاث نقاط عن الهلال. يعول الاتحاد على جناحه الجديد الفرنسي المتألق موسى ديابي، إلى جانب مواطنه الهداف المخضرم كريم بنزيمة، وصيف ترتيب الهدافين (6) وراء ميتروفيتش (8).
ويأمل النصر، رابع الترتيب (11 نقطة)، في مواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، عندما يستقبل العروبة التاسع السبت.
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