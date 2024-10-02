الصين تستضيف أول جولتين من الدوري الماسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال منظمون أمس الأربعاء إن زوريخ ستستضيف نهائي الدوري الماسي لألعاب القوى 2025 في أغسطس بينما ستبدأ المنافسات بلقاءين في الصين.
ويتضمن الجدول المبدئي للنسخة 16 من الدوري الماسي 15 مدينة مضيفة في 14 دولة وأربع قارات.
وستستضيف مدينة شيامن اللقاء الافتتاحي في 26 أبريل قبل أسبوع من لقاء شنغهاي/سوتشو. وستقام منافسات في الدوحة والرباط في مايو أيار قبل أول لقاء في أوروبا في روما في يونيو حزيران. وبعد لقاءات في أوسلو وستوكهولم وباريس ستتجه المنافسات إلى الولايات المتحدة مع إقامة لقاء بريفونتين الكلاسيكي في يوجين بولاية أوريجون في يوليو. وتستضيف موناكو ولندن وسيليسيا ولوزان وبروكسل لقاءات في يوليو وأغسطس قبل أن تستضيف زوريخ النهائي (27-28 أغسطس) لأول مرة منذ 2022 في إطار الاستعداد لبطولة العالم لألعاب القوى التي تقام في طوكيو في الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر.
ومن المقرر أن توزع نسخة 2025 من الدوري الماسي جوائز مالية تزيد على تسعة ملايين دولار وهو رقم قياسي للمسابقة.
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