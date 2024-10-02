الصين تستضيف أول جولتين من الدوري الماسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬منظمون‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬زوريخ‭ ‬ستستضيف‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬بينما‭ ‬ستبدأ‭ ‬المنافسات‭ ‬بلقاءين‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

ويتضمن‭ ‬الجدول‭ ‬المبدئي‭ ‬للنسخة‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬15‭ ‬مدينة‭ ‬مضيفة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬دولة‭ ‬وأربع‭ ‬قارات‭.‬

وستستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬شيامن‭ ‬اللقاء‭ ‬الافتتاحي‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أبريل‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬شنغهاي‭/‬سوتشو‭. ‬وستقام‭ ‬منافسات‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬والرباط‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬أيار‭ ‬قبل‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬حزيران‭. ‬وبعد‭ ‬لقاءات‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬وستوكهولم‭ ‬وباريس‭ ‬ستتجه‭ ‬المنافسات‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬لقاء‭ ‬بريفونتين‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬في‭ ‬يوجين‭ ‬بولاية‭ ‬أوريجون‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬وتستضيف‭ ‬موناكو‭ ‬ولندن‭ ‬وسيليسيا‭ ‬ولوزان‭ ‬وبروكسل‭ ‬لقاءات‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬زوريخ‭ ‬النهائي‭ (‬27-28‭ ‬أغسطس‭) ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعداد‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬توزع‭ ‬نسخة‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬تسعة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬للمسابقة‭.‬

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