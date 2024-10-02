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بريدجستون تنهي علاقتها الرعائية بالأولمبية الدولية

10/2/2024 7:14:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بات‭ ‬عملاق‭ ‬الإطارات‭ ‬بريدجستون‭ ‬أحدث‭ ‬شركة‭ ‬يابانية‭ ‬تنهي‭ ‬رعايتها‭ ‬للألعاب‭ ‬الأولمبية،‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬تويوتا‭ ‬وباناسونيك،‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭.‬

قالت‭ ‬الشركة‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تؤمن‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬عالم‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬بيانها‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬الإيمان‭ ‬بقوة‭ ‬الرياضة،‭ ‬ستستمر‭ ‬الشركة‭ ‬بهذا‭ ‬الزخم‮»‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬منتجاتها‭ ‬‮«‬لقيادة‭ ‬الابتكار‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬شركتي‭ ‬باناسونيك‭ ‬العملاقة‭ ‬للإلكترونيات‭ ‬وتويوتا‭ ‬للسيارات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ارتباطهما‭ ‬بالألعاب‭ ‬الأولمبية‭.‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬تويوتا‭ ‬أكيو‭ ‬تويودا‭ ‬إن‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬سياسي‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬عزت‭ ‬باناسونيك‭ ‬غيابها‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬إدارية‮»‬‭.‬

وأبرمت‭ ‬بريدجستون‭ ‬عقد‭ ‬رعاية‭ ‬مع‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬والألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬لست‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشركة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬ان‭ ‬العقد‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬تجديده‭ ‬بعد‭ ‬انتهائه‭ ‬في‭ ‬2024‭. ‬وكانت‭ ‬بريدجستون‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬تسميتها‭ ‬مزودا‭ ‬للإطارات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسيارات‭ ‬الفورمولا‭ ‬الكهربائية،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

وصفت‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬حجر‭ ‬زاوية‭ ‬في‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المستدامة‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‮»‬‭.‬

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