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انطلاق فعاليات منتدى صناعة الرياضة

10/2/2024 7:14:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبوظبي‭ - ( ‬وام‭): ‬انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬فعاليات‭ ‬منتدى‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضة‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬تحت‭ ‬مظلته‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬شخصية،‭ ‬من‭ ‬شخصيات‭ ‬ومديرين‭ ‬تنفيذيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة،‭ ‬منها‭ ‬الصحة‭ ‬والمجتمع‭ ‬والتعليم،‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭.‬

يستضيف‭ ‬برنامج‭ ‬ستيرن‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬أبوظبي‭ ‬المنتدى،‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬والنشاط‭ ‬البدني،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬وتحسين‭ ‬رفاهية‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الدولة‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬مناقشة‭ ‬موضوعات‭ ‬مختلفة‭ ‬حول‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلعات‭ ‬للتوسع‭ ‬والاستثمار،‭ ‬قدمها‭ ‬نايف‭ ‬الدوسري‭ ‬مستشار‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬السعودية،‭ ‬وبريان‭ ‬لوت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصالات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مبادلة،‭ ‬وعلي‭ ‬آل‭ ‬علي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬دبي‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل‭.‬

افتتح‭ ‬الحدث‭ ‬غانم‭ ‬مبارك‭ ‬الهاجري‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬مستعرضا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للرياضة‭ ‬2031‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الرياضة‭ ‬الإماراتية‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للرياضة‭ ‬2031،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬واعتماد‭ ‬نهج‭ ‬مرحلي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشاريعها‭ ‬الـ17،‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2031،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قيادة‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضية‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬الرياضية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬سلط‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬الخزرجي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬أبوظبي‭ ‬للصحة‭ ‬العامة،‭ ‬في‭ ‬كلمته،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الصحة‭ ‬والنشاط‭ ‬البدني‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادراتنا‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬بيئة‭ ‬صحية،‭ ‬ونحث‭ ‬على‭ ‬تبنى‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬لمعالجة‭ ‬السمنة‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الرفاهية‭ ‬العامة،‭ ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬النشاط‭ ‬البدني،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬لجميع‭ ‬سكان‭ ‬أبوظبي‮»‬‭.‬

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