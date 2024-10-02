انطلاق فعاليات منتدى صناعة الرياضة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبوظبي - ( وام): انطلقت أمس فعاليات منتدى صناعة الرياضة 2024، الذي يجمع تحت مظلته ما يزيد على 300 شخصية، من شخصيات ومديرين تنفيذيين في مجال صناعة الرياضة العالمية، وعدد من القطاعات المختلفة، منها الصحة والمجتمع والتعليم، ويستمر حتى اليوم الخميس.
يستضيف برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي المنتدى، الذي يركز على الابتكارات في الرياضة والنشاط البدني، بهدف تعزيز النمو وتحسين رفاهية المجتمع في جميع أنحاء الدولة.
وشهد اليوم الأول مناقشة موضوعات مختلفة حول الرؤى والتطلعات للتوسع والاستثمار، قدمها نايف الدوسري مستشار التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في وزارة الرياضة السعودية، وبريان لوت الرئيس التنفيذي للاتصالات في شركة مبادلة، وعلي آل علي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.
افتتح الحدث غانم مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة، مستعرضا الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 في دولة الإمارات. وأكد أن الرياضة الإماراتية تسير في الاتجاه الصحيح، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والجهود المبذولة من كافة القائمين على القطاع الرياضي، وخاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، التي تم تحديد واعتماد نهج مرحلي لتنفيذ مشاريعها الـ17، على ثلاث مراحل حتى عام 2031، من أجل قيادة المنظومة الرياضية إلى مستويات جديدة من التنمية الرياضية.
من جانبه سلط د. أحمد الخزرجي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، في كلمته، الضوء على أهمية الصحة والنشاط البدني.
وقال: «نحرص من خلال مبادراتنا على الوصول إلى بيئة صحية، ونحث على تبنى أحدث التطورات التكنولوجية لمعالجة السمنة ورفع مستوى الرفاهية العامة، فمن خلال رفع النشاط البدني، نهدف إلى تعزيز نمط حياة أكثر صحة لجميع سكان أبوظبي».
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