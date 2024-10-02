سابالينكا تحقّق فوزها الـ 15 تواليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقّقت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنّفة‭ ‬الثانية‭ ‬عالميا‭ ‬فوزها‭ ‬الـ15‭ ‬تواليا‭ ‬لتبلغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬عقب‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماديسون‭ ‬كيز‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وستُواجه‭ ‬بطلة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬نظيرتها‭ ‬التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬موخوفا‭ ‬أو‭ ‬الإسبانية‭ ‬كريستينا‭ ‬بوكسا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭.‬

وأمست‭ ‬سابالينكا،‭ ‬المصنّفة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبات‭ ‬فوزا‭ ‬بالمباريات‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬المحترفات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وعزّزت‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراتها‭ ‬المثيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزها‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المصنّفة‭ ‬24‭. ‬وتبادلت‭ ‬سابالينكا‭ ‬وكيز‭ ‬كسر‭ ‬الإرسال‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬لتتعادل‭ ‬النتيجة‭ ‬3-3،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬البيلاروسية‭ ‬صاحبة‭ ‬الضربات‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬اليد‭ ‬الطولى‭ ‬وتحسمها‭ ‬6‭-‬4‭. ‬وجاءت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬مشابهة،‭ ‬حيث‭ ‬ارتكبت‭ ‬كيز‭ ‬خطأ‭ ‬مزدوجا‭ ‬في‭ ‬الفرصة‭ ‬الاولى‭ ‬المتاحة‭ ‬أمام‭ ‬سابالينكا‭ ‬لحسم‭ ‬النتيجة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬بعد‭ ‬65‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬اللعب‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تمكنت‭ ‬سابالينكا‭ ‬من‭ ‬اجتياز‭ ‬عقبة‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬تبدو‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لمواجهة‭ ‬الصينية‭ ‬جنغ‭ ‬تشينوين‭ ‬الفائزة‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولمبية‭ ‬والتي‭ ‬ستُواجه‭ ‬الأمريكية‭ ‬أماندا‭ ‬أنيسيموفا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬ضمن‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

وستخطو‭ ‬سابالينكا‭ ‬الفائزة‭ ‬بإحدى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬تجاوز‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أحرزت‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬بكين‭.‬

ولا‭ ‬تُشارك‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الصينية‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬شخصية‮»‬‭.‬

‭ ‬