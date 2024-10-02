سابالينكا تحقّق فوزها الـ 15 تواليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين - (أ ف ب): حقّقت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة الثانية عالميا فوزها الـ15 تواليا لتبلغ ربع نهائي دورة بكين الألف نقطة للسيدات في كرة المضرب عقب فوزها على الأمريكية ماديسون كيز 6-4 و6-3 أمس الأربعاء.
وستُواجه بطلة فلاشينغ ميدوز نظيرتها التشيكية كارولينا موخوفا أو الإسبانية كريستينا بوكسا في دور الثمانية.
وأمست سابالينكا، المصنّفة أولى في الدورة، أكثر اللاعبات فوزا بالمباريات في جولة المحترفات هذا الموسم وعزّزت سلسلة انتصاراتها المثيرة من خلال فوزها السهل على اللاعبة الأمريكية المصنّفة 24. وتبادلت سابالينكا وكيز كسر الإرسال في المجموعة الأولى لتتعادل النتيجة 3-3، قبل أن تتمكن البيلاروسية صاحبة الضربات القوية من كسب اليد الطولى وتحسمها 6-4. وجاءت المجموعة الثانية مشابهة، حيث ارتكبت كيز خطأ مزدوجا في الفرصة الاولى المتاحة أمام سابالينكا لحسم النتيجة، وهذا ما فعلته بعد 65 دقيقة من اللعب. وفي حال تمكنت سابالينكا من اجتياز عقبة الدور ربع النهائي، تبدو في طريقها لمواجهة الصينية جنغ تشينوين الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية والتي ستُواجه الأمريكية أماندا أنيسيموفا في وقت لاحق ضمن ثمن النهائي.
وستخطو سابالينكا الفائزة بإحدى البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات خطوة كبيرة نحو تجاوز البولندية إيغا شفيونتيك في المركز الأول من التصنيف العالمي في حال أحرزت اللقب في بكين.
ولا تُشارك شفيونتيك في الدورة الصينية «لأسباب شخصية».
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