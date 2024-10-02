ألكاراس يجرّد سينر من لقبه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تُوّج‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنّف‭ ‬ثالثا‭ ‬عالميا‭ ‬بلقب‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنّف‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬6‭-‬7‭ (‬8/6‭) ‬و6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬3/7‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬متقلبة‭ ‬وماراثونية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬دامت‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬و21‭ ‬دقيقة‭.‬

وأحرز‭ ‬اللاعب‭ ‬الإسباني‭ ‬الفائز‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى،‭ ‬لقبه‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬المحترفين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والسادس‭ ‬عشر‭ ‬عموما‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬ليضمن‭ ‬صعوده‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬المحترفين‭.‬

وجاءت‭ ‬المباراة‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬الإثارة‭ ‬والندية‭ ‬تقلبت‭ ‬فيها‭ ‬النتيجة‭ ‬غير‭ ‬مرة،‭ ‬فبعد‭ ‬أن‭ ‬بدأ‭ ‬ألكاراس‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬المباراة‭ ‬بقوة‭ ‬متقدما‭ ‬4‭-‬1‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سينر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كسر‭ ‬إرساله‭. ‬وظنّ‭ ‬الجميع‭ ‬أنّ‭ ‬الأخير‭ ‬يتجه‭ ‬الى‭ ‬حسم‭ ‬المجموعة،‭ ‬لكنّ‭ ‬الإيطالي‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬انتزاعها‭ ‬بصورة‭ ‬مثيرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬ألكاراس‭ ‬مرتين‭ ‬ثمّ‭ ‬حسم‭ ‬شوط‭ ‬كسر‭ ‬التعادل‭ ‬لمصلحته‭ ‬8-6‭.‬

كانت‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يخسرها‭ ‬ألكاراس‭ ‬طوال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬

ومع‭ ‬ظهره‭ ‬الى‭ ‬الحائط،‭ ‬عاد‭ ‬ألكاراس‭ ‬ليفرض‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تراجع‭ ‬فيها‭ ‬سينر‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬مقابل‭ ‬تفوق‭ ‬ألكاراس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إرساله‭ ‬القويّ‭ ‬وضرباته‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬الخط‭ ‬الخلفي‭.‬

واحتدمت‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬والحاسمة‭ ‬حيث‭ ‬لعبت‭ ‬التفاصيل‭ ‬الصغرى‭ ‬جانبا‭ ‬مهما‭ ‬لحسم‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬شديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبَين‭. ‬وفي‭ ‬شوط‭ ‬كسر‭ ‬التعادل،‭ ‬بدأ‭ ‬سينر‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬بقوة‭ ‬متقدما‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬ألكاراس‭ ‬الى‭ ‬تغيير‭ ‬حذائه‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬لافتة،‭ ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬ترك‭ ‬أثرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬الاخير،‭ ‬إذ‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬تدريجيا‭ ‬لينتزع‭ ‬الفوز‭ ‬7‭-‬3‭ ‬ويحسم‭ ‬اللقاء‭ ‬لمصلحته،‭ ‬ملحقا‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬بسينر‭ ‬بعد‭ ‬14‭ ‬فوزا‭.‬