ألكاراس يجرّد سينر من لقبه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين - (أ ف ب): تُوّج الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثالثا عالميا بلقب دورة بكين الصينية في كرة المضرب (500 نقطة)، إثر فوزه المثير على الإيطالي يانيك سينر المصنّف الأول عالميا وحامل اللقب 6-7 (8/6) و6-4 و7-6 (3/7)، في مباراة نهائية متقلبة وماراثونية أمس الأربعاء دامت ثلاث ساعات و21 دقيقة.
وأحرز اللاعب الإسباني الفائز بأربعة ألقاب كبرى، لقبه الرابع في دورات المحترفين هذا العام والسادس عشر عموما في مسيرته، ليضمن صعوده إلى المركز الثاني في تصنيف المحترفين.
وجاءت المباراة قمة في الإثارة والندية تقلبت فيها النتيجة غير مرة، فبعد أن بدأ ألكاراس (21 عاما) المباراة بقوة متقدما 4-1 على حساب سينر بعد أن كسر إرساله. وظنّ الجميع أنّ الأخير يتجه الى حسم المجموعة، لكنّ الإيطالي عاد من بعيد وتمكن من انتزاعها بصورة مثيرة بعد أن كسر إرسال ألكاراس مرتين ثمّ حسم شوط كسر التعادل لمصلحته 8-6.
كانت هذه المجموعة هي الأولى التي يخسرها ألكاراس طوال هذا الأسبوع.
ومع ظهره الى الحائط، عاد ألكاراس ليفرض التعادل في المجموعة الثانية التي تراجع فيها سينر بعض الشيء مقابل تفوق ألكاراس من خلال إرساله القويّ وضرباته الكبيرة من الخط الخلفي.
واحتدمت المواجهة في المجموعة الثالثة والحاسمة حيث لعبت التفاصيل الصغرى جانبا مهما لحسم اللقاء في ظل تقارب شديد من اللاعبَين. وفي شوط كسر التعادل، بدأ سينر (23 عاما) بقوة متقدما 2-0، ما دفع ألكاراس الى تغيير حذائه في لحظة لافتة، لكن يبدو أنها ترك أثرا إيجابيا على الاخير، إذ تمكن من العودة تدريجيا لينتزع الفوز 7-3 ويحسم اللقاء لمصلحته، ملحقا الخسارة الأولى بسينر بعد 14 فوزا.
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