اليوم ختام دورة الألعاب المدرسية في نسختها السادسةالمدرسة الهندية تسيطر على الميداليات الملونة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تختتم اليوم منافسات دورة الألعاب المدرسية في نسختها السادسة والتي نظمتها اللجنة الأولمبية خلال الفترة الماضية من 23 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر الجاري ضمن خططها التطويرية لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية والأولمبية.
وسوف تشتمل فعاليات اليوم على ثلاث ألعاب وهي كرة السلة 3X3، والسباحة والتنس، ومن المتوقع أن تكون المنافسة على أشدها وذلك لتحسين مراكز الترتيب في ختام الدورة التي استمرت لمدة 10 أيام.
وفي منافسات الأمس، جاءت نتائج ألعاب القوى على النحو التالي، ففي مسابقة القفز الطويل (أولاد) استطاع اللاعب سان كولتون المركز الأول من المدرسة الأميركية، فيما جاء زميله زايد محمد في المركز الثاني، ومن مدرسة آسيا جول بينو في المركز الثالث.
وفي مسابقة التتابع 4 x 100 متر (بنات) أحرزت المدرسة الهندية المركز الأول، وجاءت مدرسة ميلينيوم في المركز الثاني وفي المركز الثالث المدرسة الهندية الجديدة، وفي مسابقة جري 1500 متر (بنات) جاءت مريم حسين من مدرسة سار في المركز الأول، وايلارا ماريش في المركز الثاني، وفي المركز الثالث ابرار احمد من مدرسة الحد.
وكذلك جاءت نتائج القفز (بنات)، أحرزت اوسلين بينيو من مدرسة آسيا المركز الأول، وريديكا راجيش من مدرسة آسيا أحرزت المركز الثاني، وفي المركز الثاني جاءت روان جابر من مدرسة الأهلية.
وفي منافسات 200 متر (بنات) أحرزت فاطمة عيسى المركز الأول من مدرسة الوفاء، وجاءت في المركز الثاني ارين بينو من المدرسة الهندية، وفي المركز الثالث موزة الاميري من مدرسة بريتس، وفي منافسات 200 متر (أولاد) جاء ياسين محمد من مدرسة البيان في المركز الأول، وارون جيري من المدرسة الهندية في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاء شاهين حسن من المدرسة الهندية.
وفي مسابقة القفز الطويل (أولاد) جاء ياسين محمد من مدرسة البيان في المركز الأول، وجوفارهان من مدرسة ميلينيوم في المركز الثاني، وأحمد فايز من المدرسة الهندية في المركز الثالث. وفي منافسات جري 1500 متر (أولاد) احرز عاصف إسحاق من المدرسة الهندية في المركز الأول، وجاء سينيش سونيل من المدرسة الهندية في المركز الثاني، ورونفير شافيهانغ من مدرسة الهندية الجديدة في المركز الثالث. وعلى مستوى سباق التتابع 4 x 100 متر(أولاد) احتلت المدرسة الهندية المركز الأول، ومدرسة الميلينيوم المركز الثاني، ومدرسة ساكريد هاد المركز الثالث.
ويأتي تنظيم البطولة قبل أيام من استضافة مملكة البحرين دورة الألعاب المدرسية الدولية ( البحرين 2024) التي تعد الحدث الأكبر على الإطلاق والذي سيشهد مشاركة حوالي 5000 طالب وطالبة من 80 دولة حول العالم يتنافسون في 25 رياضة، وتحتضن المنافسات عدداً من المدارس والجامعات الخاصة، فضلا عن الملاعب والمنشآت الرياضية الحيوية.
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