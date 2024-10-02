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اليوم ختام دورة الألعاب المدرسية في نسختها السادسةالمدرسة الهندية تسيطر على الميداليات الملونة

10/2/2024 7:14:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬ولغاية‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬ضمن‭ ‬خططها‭ ‬التطويرية‭ ‬لاكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬والأولمبية‭.‬

وسوف‭ ‬تشتمل‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ألعاب‭ ‬وهي‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬3X3،‭ ‬والسباحة‭ ‬والتنس،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬أشدها‭ ‬وذلك‭ ‬لتحسين‭ ‬مراكز‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬أيام‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الأمس،‭ ‬جاءت‭ ‬نتائج‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي،‭ ‬ففي‭ ‬مسابقة‭ ‬القفز‭ ‬الطويل‭ (‬أولاد‭) ‬استطاع‭ ‬اللاعب‭ ‬سان‭ ‬كولتون‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬الأميركية،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬زميله‭ ‬زايد‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ومن‭ ‬مدرسة‭ ‬آسيا‭ ‬جول‭ ‬بينو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬التتابع‭ ‬4‭ ‬ x ‭ ‬100‭ ‬متر‭ (‬بنات‭) ‬أحرزت‭ ‬المدرسة‭ ‬الهندية‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وجاءت‭ ‬مدرسة‭ ‬ميلينيوم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬المدرسة‭ ‬الهندية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬جري‭ ‬1500‭ ‬متر‭ (‬بنات‭) ‬جاءت‭ ‬مريم‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬سار‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وايلارا‭ ‬ماريش‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ابرار‭ ‬احمد‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الحد‭.‬

وكذلك‭ ‬جاءت‭ ‬نتائج‭ ‬القفز‭ (‬بنات‭)‬،‭ ‬أحرزت‭ ‬اوسلين‭ ‬بينيو‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬آسيا‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وريديكا‭ ‬راجيش‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬آسيا‭ ‬أحرزت‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬جاءت‭ ‬روان‭ ‬جابر‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الأهلية‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬200‭ ‬متر‭ (‬بنات‭) ‬أحرزت‭ ‬فاطمة‭ ‬عيسى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الوفاء،‭ ‬وجاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ارين‭ ‬بينو‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬الهندية،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬موزة‭ ‬الاميري‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬بريتس،‭ ‬وفي‭ ‬منافسات‭ ‬200‭ ‬متر‭ (‬أولاد‭) ‬جاء‭ ‬ياسين‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬البيان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وارون‭ ‬جيري‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬جاء‭ ‬شاهين‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬الهندية‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬القفز‭ ‬الطويل‭ (‬أولاد‭) ‬جاء‭ ‬ياسين‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬البيان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وجوفارهان‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬ميلينيوم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وأحمد‭ ‬فايز‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬وفي‭ ‬منافسات‭ ‬جري‭ ‬1500‭ ‬متر‭ (‬أولاد‭) ‬احرز‭ ‬عاصف‭ ‬إسحاق‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وجاء‭ ‬سينيش‭ ‬سونيل‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ورونفير‭ ‬شافيهانغ‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الهندية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬سباق‭ ‬التتابع‭ ‬4‭ ‬ x ‭ ‬100‭ ‬متر‭(‬أولاد‭) ‬احتلت‭ ‬المدرسة‭ ‬الهندية‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬ومدرسة‭ ‬الميلينيوم‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ومدرسة‭ ‬ساكريد‭ ‬هاد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ( ‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬والذي‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬حوالي‭ ‬5000‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬رياضة،‭ ‬وتحتضن‭ ‬المنافسات‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬الخاصة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬والمنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬الحيوية‭.‬

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