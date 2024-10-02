إيقاف محترف المالكية ثلاث مباريات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تلقى نادي المالكية القرار الصادر من لجنة الانضباط بالاتحاد البحريني لكرة القدم، والذي ورد فيه إيقاف المحترف الموريتاني بيكاي ويد ثلاث مباريات متتالية، بعد تلقيه بطاقة حمراء بسبب سوء السلوك خلال مباراة الجولة الثانية أمام المحرق بدوري ناصر بن حمد الممتاز.
يذكر أن اللاعب بيكاي طرد خلال المواجهة، بعد عودة حكم الساحة عمار محفوظ إلى تقنية الفيديو الـ« VAR »بعد انتهاء الشوط الأول، واستدعاءه اللاعب مباشرة وإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
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