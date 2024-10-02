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إيقاف محترف المالكية ثلاث مباريات

10/2/2024 7:14:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تلقى‭ ‬نادي‭ ‬المالكية‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والذي‭ ‬ورد‭ ‬فيه‭ ‬إيقاف‭ ‬المحترف‭ ‬الموريتاني‭ ‬بيكاي‭ ‬ويد‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية،‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬السلوك‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬بيكاي‭ ‬طرد‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة،‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬عمار‭ ‬محفوظ‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬الـ‮«‬ VAR ‮»‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬واستدعاءه‭ ‬اللاعب‭ ‬مباشرة‭ ‬وإشهار‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬وجهه‭.‬

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