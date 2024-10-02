بوعلاي: الانسجام يحتاج إلى وقت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أوضح محمد بوعلاي لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة أن استعدادات فريقه جيدة والجميع يجتهد في التدريبات للوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبيل خوض غمار منافسات النسخة الثالثة من بطولة دوري غرب آسيا لكرة السلة (واصل) التي تنطلق في ?? أكتوبر الجاري.
وأكد محمد بوعلاي أن الفريق حدثت فيه بعض التغييرات بخروج لاعبين وقدوم آخرين، كما أن المحترفون جدد، وبالتالي الانسجام يحتاج إلى وقت، كما أن الفريق يحتاج إلى لعب مباريات تجريبية خلال الفترة القادمة.
وتابع: أهداف نادي المنامة واضحة، فهو زعيم كرة السلة البحرينية ويطمح دائما إلى تحقيق الألقاب، ولذلك كل لاعب يمثل هذا النادي العريق يجب أن يعمل من أجل تحقيق البطولات واسعاد الجماهير الكبيرة التي تساند الفريق دائما.
وبين محمد بوعلاي أن زميله علي جابر يغيب عن التدريبات بسبب إجراء عملية، مؤكدا أن وجوده يعطي قوة للفريق ولتشكيلة المدرب اليوناني لينوس غافريال.
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