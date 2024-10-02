بوعلاي: الانسجام يحتاج إلى وقت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أوضح‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬أن‭ ‬استعدادات‭ ‬فريقه‭ ‬جيدة‭ ‬والجميع‭ ‬يجتهد‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المطلوبة‭ ‬قبيل‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬واصل‭) ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬ ‭??‬ ‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وأكد‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬حدثت‭ ‬فيه‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬بخروج‭ ‬لاعبين‭ ‬وقدوم‭ ‬آخرين،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المحترفون‭ ‬جدد،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الانسجام‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬لعب‭ ‬مباريات‭ ‬تجريبية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وتابع‭: ‬أهداف‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬واضحة،‭ ‬فهو‭ ‬زعيم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬ويطمح‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الألقاب،‭ ‬ولذلك‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬العريق‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬البطولات‭ ‬واسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تساند‭ ‬الفريق‭ ‬دائما‭.‬

وبين‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬أن‭ ‬زميله‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬التدريبات‭ ‬بسبب‭ ‬إجراء‭ ‬عملية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬وجوده‭ ‬يعطي‭ ‬قوة‭ ‬للفريق‭ ‬ولتشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭.‬