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حصة العيسى تنضم رسميا لاتحاد النسور

10/2/2024 7:14:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان‭ ‬ الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

انضمت‭ ‬النجمة‭ ‬المتألقة‭ ‬حصة‭ ‬العيسى‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬نادي‭ ‬اتحاد‭ ‬النسور‭ ‬السعودي‭ ‬رسميًا،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمثيله‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬

وجرى‭ ‬تقديم‭ ‬اللاعبة‭ ‬الدولية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي‭ ‬بالخبر،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الاحترافية‭ ‬الثانية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬السعودية‭ ‬بعد‭ ‬خوضها‭ ‬تجربة‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬سابقًا‭.‬

وتعد‭ ‬العيسى‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبات‭ ‬منتخبنا‭ ‬للسيدات‭ ‬نظرًا‭ ‬لقدراتها‭ ‬الفنية‭ ‬العالية،‭ ‬وحسها‭ ‬التهديفي‭ ‬الكبير،‭ ‬وستنعكس‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الاحترافية‭ ‬على‭ ‬أدائها‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬خصوصًا‭ ‬وأن‭ ‬دوري‭ ‬السيدات‭ ‬السعودي‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬قوية‭ ‬للتألق‭ ‬وإظهار‭ ‬القدرات‭ ‬اللافتة‭.‬

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