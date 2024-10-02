حصة العيسى تنضم رسميا لاتحاد النسور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: جميل سرحان
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
انضمت النجمة المتألقة حصة العيسى لاعبة منتخبنا الوطني للسيدات لكرة القدم إلى صفوف نادي اتحاد النسور السعودي رسميًا، وذلك لتمثيله في الموسم الجديد.
وجرى تقديم اللاعبة الدولية بشكلٍ رسمي في مقر النادي بالخبر، حيث تعد هذه التجربة الاحترافية الثانية لها في الملاعب السعودية بعد خوضها تجربة اللعب مع النصر السعودي سابقًا.
وتعد العيسى من أبرز لاعبات منتخبنا للسيدات نظرًا لقدراتها الفنية العالية، وحسها التهديفي الكبير، وستنعكس هذه التجربة الاحترافية على أدائها بصورة واضحة خصوصًا وأن دوري السيدات السعودي يعد فرصة قوية للتألق وإظهار القدرات اللافتة.
MENAFN02102024000055011008ID1108741356
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.