الخالدية يعود بالنقاط الثلاث من تركمنستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
فاز فريق الخالدية الأول لكرة القدم على ألتين أسير التركماني بنتيجة هدف دون مقابل، خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد عشق آباد في عاصمة تركمنستان عشق آباد، وذلك في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.
وسجل أسامة بلطرش لاعب الخالدية الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة (4+45). وبهذه النتيجة كسب الخالدية أول ثلاث نقاط في مشواره الآسيوي، بينما خرج ألتين أسير من اللقاء من دون رصيد من النقاط.
فرض الخالدية سيطرته على مجريات المباراة بالضغط على منافسه ألتين أسير منذ البداية، وجاء هدف الخالدية من تمريرة ذكية من كميل الأسود إلى زميله مهدي عبدالجبار الذي سدد كرة قوية تصدى لها حارس ألتين أسير وارتدت إلى أسامة بلطرش الذي سجل الهدف الوحيد قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني استمر الوضع على ما هو عليه من دون تسجيل أهداف، وتمكن لاعبو الخالدية من تسيير المباراة والمحافظة على نظافة شباكهم حتى النهاية التي أعلنت انتصار الخالدية بهدف دون مقابل.
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