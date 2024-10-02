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الخالدية يعود بالنقاط الثلاث من تركمنستان

10/2/2024 7:14:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

فاز‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬التركماني‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬عشق‭ ‬آباد‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬تركمنستان‭ ‬عشق‭ ‬آباد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭.‬

وسجل‭ ‬أسامة‭ ‬بلطرش‭ ‬لاعب‭ ‬الخالدية‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬4+45‭). ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬كسب‭ ‬الخالدية‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الآسيوي،‭ ‬بينما‭ ‬خرج‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

فرض‭ ‬الخالدية‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬وجاء‭ ‬هدف‭ ‬الخالدية‭ ‬من‭ ‬تمريرة‭ ‬ذكية‭ ‬من‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬إلى‭ ‬زميله‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الذي‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬حارس‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬وارتدت‭ ‬إلى‭ ‬أسامة‭ ‬بلطرش‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬استمر‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬أهداف،‭ ‬وتمكن‭ ‬لاعبو‭ ‬الخالدية‭ ‬من‭ ‬تسيير‭ ‬المباراة‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكهم‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬انتصار‭ ‬الخالدية‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭.‬

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