الشباب يلتقي المالكية في دوري ناصر الممتاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يلتقي اليوم الخميس فريق الشباب مع نظيره المالكية عند الساعة السابعة مساءً على ملعب مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز، ويعتبر هذا اللقاء الأخير قبل توقف الدوري بسبب فترة التوقف الدولي للمنتخبات، والتي ستستمر حتى 20 أكتوبر.
ويدخل فريق الشباب اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه بالجولة السابقة أمام عالي بنتيجة (2-1)، وقد حصد 3 نقاط من الجولتين الماضيتين، ويأمل مدربه علي مجيد الظهور بصورة جيدة، ومواصلة النتائج الإيجابية، في المقابل يستعد المالكية لمواصلة عروضه القوية، والظفر بنقاط المباراة، حيث يمتلك في رصيده 4 نقاط، بعد فوز في الافتتاح وتعادله مع المحرق بنتيجة هدف لكل منهما بالجولة الماضية، في مباراة قوية ومثيرة، استطاع فيها مدرب المالكية هشام الماحوزي ولاعبوه الخروج من اللقاء بنقطة ثمينة رغم النقص العددي.
وتكتسب مباراة الشباب مع المالكية طابعًا خاصًا، حيث إن الفريقين لعبا أمام المحرق، فالأول خسر بنتيجة (3-0)، والثاني خرج بالتعادل الإيجابي من اللقاء، ويسعى كلاهما إلى تقديم أداء قوي يضمن للفائز في المباراة تعزيز مكانته في جدول الترتيب العام للمسابقة.
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