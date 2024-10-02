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الشباب يلتقي المالكية في دوري ناصر الممتاز

10/2/2024 7:14:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المالكية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬قبل‭ ‬توقف‭ ‬الدوري‭ ‬بسبب‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬للمنتخبات،‭ ‬والتي‭ ‬ستستمر‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭.‬

ويدخل‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬اللقاء‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالجولة‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬عالي‭ ‬بنتيجة‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬حصد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين،‭ ‬ويأمل‭ ‬مدربه‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭ ‬الظهور‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يستعد‭ ‬المالكية‭ ‬لمواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬القوية،‭ ‬والظفر‭ ‬بنقاط‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬وتعادله‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة،‭ ‬استطاع‭ ‬فيها‭ ‬مدرب‭ ‬المالكية‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬ولاعبوه‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬بنقطة‭ ‬ثمينة‭ ‬رغم‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭.‬

وتكتسب‭ ‬مباراة‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬المالكية‭ ‬طابعًا‭ ‬خاصًا،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الفريقين‭ ‬لعبا‭ ‬أمام‭ ‬المحرق،‭ ‬فالأول‭ ‬خسر‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-0‭)‬،‭ ‬والثاني‭ ‬خرج‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬من‭ ‬اللقاء،‭ ‬ويسعى‭ ‬كلاهما‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬يضمن‭ ‬للفائز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭.‬

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