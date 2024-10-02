قمة نارية مثيرة في نهائي ((سوبر اليد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬ الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحتضن‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬صالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬قمة‭ ‬نهائية‭ ‬مثيرة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الشباب‭ ‬ونظيره‭ ‬النجمة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وبلغ‭ ‬الشباب‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ ‬36-35‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬النجمة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الدور‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬بنتيجة‭ ‬32‭-‬22‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المتعة‭ ‬والإثارة،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تقارب‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬بينهما،‭ ‬ورغبتهما‭ ‬الجادة‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬أولى‭ ‬بطولات‭ ‬الموسم،‭ ‬ويمتلك‭ ‬الطرفان‭ ‬في‭ ‬صفوفهما‭ ‬العناصر‭ ‬المتميزة‭ ‬والقادرة‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬الموازين،‭ ‬بوجود‭ ‬كوكبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬البارزة‭ ‬والمتميزة‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تتواجد‭ ‬رابطتا‭ ‬الفريقين‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬على‭ ‬مدرجات‭ ‬الملعب،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬الطرفان‭ ‬بقاعدة‭ ‬جماهيرية‭ ‬كبيرة‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬التأثير‭ ‬المعنوي‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬التتويج‭.‬