قمة نارية مثيرة في نهائي ((سوبر اليد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحتضن اليوم الخميس صالة أم الحصم قمة نهائية مثيرة تجمع بين فريقي الشباب ونظيره النجمة عند الساعة السادسة والنصف مساءً، وذلك في نهائي كأس السوبر البحريني لكرة اليد.
وبلغ الشباب المباراة النهائية بعد فوزه الكبير على فريق الأهلي بنتيجة 36-35 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور ما قبل النهائي، بينما بلغ النجمة المباراة النهائية إثر فوزه في ذات الدور على فريق الدير بنتيجة 32-22.
ومن المتوقع أن تكون المباراة في قمة المتعة والإثارة، خاصة مع تقارب المستوى الفني بينهما، ورغبتهما الجادة في حصد أولى بطولات الموسم، ويمتلك الطرفان في صفوفهما العناصر المتميزة والقادرة على قلب الموازين، بوجود كوكبة كبيرة من الأسماء البارزة والمتميزة.
ومن المنتظر أن تتواجد رابطتا الفريقين بكل قوة على مدرجات الملعب، حيث يتمتع الطرفان بقاعدة جماهيرية كبيرة سيكون لها التأثير المعنوي المهم في ليلة التتويج.
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