عالي يعود في الوقت القاتل.. والنجمة يكسب برباعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق النجمة فوزه الأول على حساب الرفاع الشرقي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن افتتاح
منافسات الجولة الثالثة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، وحصد النجمة أول ثلاث نقاط خلال الموسم الحالي، بينما بقي الرفاع الشرقي من دون رصيد من النقاط.
وسجل أهداف النجمة، تياغو اغوستو (لاعب الرفاع الشرقي) بالخطأ في مرماه في الدقيقة (28)، وأنس أحمد حماد (34)، محمد المرمور (62)، ومحمد الرميحي (72) من ركلة جزاء، وسجل هدفي الرفاع الشرقي ويلسون اليكس (45+4)، وتياغو اغوستو (52)، وشهدت المباراة طرد لاعبي النجمة خليل القصاب في الدقيقة (36) وعمر صابر في الدقيقة (90+6).
وفي اللقاء الثاني عاد فريق عالي من بعيد في الوقت القاتل بعد تعادله مع المنامة بهدفين لكل منهما، ليحرم فريق المنامة من الانتصار، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على استاد البحرين الوطني، وسجل هدفي المنامة إبراهيم الختال في الدقيقتين (73) و(87)، في حين سجل هدفي عالي موريسيو بريتو (90) و(95)، وشهدت المباراة حالة طرد لمدافع عالي حبيب يوسف في الدقيقة (44) بعد حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة، وبهذه النتيجة حصل كل فريق منهما على نقطته الأولى في المسابقة.
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