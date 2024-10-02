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عالي يعود في الوقت القاتل.. والنجمة يكسب برباعية

10/2/2024 7:14:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ضمن‭ ‬افتتاح
منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وحصد‭ ‬النجمة‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬النجمة،‭ ‬تياغو‭ ‬اغوستو‭ (‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭) ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬28‭)‬،‭ ‬وأنس‭ ‬أحمد‭ ‬حماد‭ (‬34‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬المرمور‭ (‬62‭)‬،‭ ‬ومحمد‭ ‬الرميحي‭ (‬72‭) ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬ويلسون‭ ‬اليكس‭ (‬45+4‭)‬،‭ ‬وتياغو‭ ‬اغوستو‭ (‬52‭)‬،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬طرد‭ ‬لاعبي‭ ‬النجمة‭ ‬خليل‭ ‬القصاب‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬36‭) ‬وعمر‭ ‬صابر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬90+6‭).‬‮

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬عاد‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬المنامة‭ ‬بهدفين‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬ليحرم‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬الانتصار،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬المنامة‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ (‬73‭) ‬و‭(‬87‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬هدفي‭ ‬عالي‭ ‬موريسيو‭ ‬بريتو‭ (‬90‭) ‬و‭(‬95‭)‬،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬حالة‭ ‬طرد‭ ‬لمدافع‭ ‬عالي‭ ‬حبيب‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬44‭) ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬مباشرة،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصل‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬نقطته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬‮

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