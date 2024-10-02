أفلام البث التدفقي تخترق أكبر مهرجان سينمائي في آسيا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بات الفيلم الدرامي الحربي «أبرايزينغ» Uprising من «نتفليكس» الذي بدأ به مهرجان «بوسان» السينمائي الدولي في كوريا الجنوبية أمس، أول شريط من إنتاج منصات البث التدفقي يعرض في افتتاح أكبر مهرجان سينمائي آسيوي.
وينافس «أبرايزينغ» (انتفاضة) الذي أنتجه الكوري الجنوبي بارك تشان ووك وأخرجه كيم سانغ مان وتولى بطولته النجم الكبير غانغ دونغ وون، على جوائز هذا المهرجان الذي يستمر إلى 11 الجاري في مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، وهو واحد من 224 فيلما في مسابقته الرسمية.
وحظي الفيلم باهتمام واسع قبل عرضه العالمي الأول، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى كونه من إنتاج بارك تشان ووك الذي اشتهر بأفلام التشويق العنيفة جدا، ومن أبرزها «أولد بوي» Old Boy عام 2003، وكان له دور بارز في دفع السينما الكورية الجنوبية إلى واجهة المشهد العالمي للفن السابع.
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