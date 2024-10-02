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أفلام البث التدفقي تخترق أكبر مهرجان سينمائي في آسيا

10/2/2024 7:12:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بات الفيلم الدرامي الحربي «أبرايزينغ» Uprising من «نتفليكس» الذي بدأ به مهرجان «بوسان» السينمائي الدولي في كوريا الجنوبية أمس، أول شريط من إنتاج منصات البث التدفقي يعرض في افتتاح أكبر مهرجان سينمائي آسيوي.
وينافس «أبرايزينغ» (انتفاضة) الذي أنتجه الكوري الجنوبي بارك تشان ووك وأخرجه كيم سانغ مان وتولى بطولته النجم الكبير غانغ دونغ وون، على جوائز هذا المهرجان الذي يستمر إلى 11 الجاري في مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، وهو واحد من 224 فيلما في مسابقته الرسمية.
وحظي الفيلم باهتمام واسع قبل عرضه العالمي الأول، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى كونه من إنتاج بارك تشان ووك الذي اشتهر بأفلام التشويق العنيفة جدا، ومن أبرزها «أولد بوي» Old Boy عام 2003، وكان له دور بارز في دفع السينما الكورية الجنوبية إلى واجهة المشهد العالمي للفن السابع.

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