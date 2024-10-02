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نينتندو تفتتح متحفها الخاص في كيوتو

10/2/2024 7:12:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسعى شركة «نينتندو» اليابانية العملاقة التي بدأت أنشطتها بأوراق اللعب، لإتاحة إمكانية التعرف على أكثر من 130 عاما من تاريخها في ألعاب الفيديو للزوار عبر افتتاح متحفها الخاص في اليابان.
ويبعد هذا المتحف بضعة كيلومترات من وسط مدينة كيوتو (غرب)، حيث المقر الرئيسي لشركة نينتندو، ويقع على أرض مصنع سابق حيث كانت الشركة تصنع خصوصا أوراق اللعب اليابانية التقليدية «هانافودا».
ويضم الموقع الكثير من منتجات الشركة التي كانت موجودة منذ عام 1889 والتي ترتبط بمجالات مختلفة، بدءا من تصنيع البطاقات الغربية إلى الألعاب وألعاب الطاولة، قبل أن تحقق نجاحا عالميا بألعاب الفيديو الخاصة بها.
وأوضح صانع المحتوى الشهير شيجيرو مياموتو مبتكر شخصية «ماريو»، في مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت في نهاية أغسطس «أردنا أن نظهر تطور الترفيه مع تسليط الضوء على العناصر التي تمت مشاركتها وبناؤها على مر السنين» من جانب نينتندو.

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