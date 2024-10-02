نينتندو تفتتح متحفها الخاص في كيوتو

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تسعى شركة «نينتندو» اليابانية العملاقة التي بدأت أنشطتها بأوراق اللعب، لإتاحة إمكانية التعرف على أكثر من 130 عاما من تاريخها في ألعاب الفيديو للزوار عبر افتتاح متحفها الخاص في اليابان.
ويبعد هذا المتحف بضعة كيلومترات من وسط مدينة كيوتو (غرب)، حيث المقر الرئيسي لشركة نينتندو، ويقع على أرض مصنع
سابق حيث كانت الشركة تصنع خصوصا أوراق اللعب اليابانية التقليدية «هانافودا».
ويضم الموقع الكثير من منتجات الشركة التي كانت موجودة منذ عام 1889 والتي ترتبط بمجالات مختلفة، بدءا من تصنيع
البطاقات الغربية إلى الألعاب وألعاب الطاولة، قبل أن تحقق نجاحا عالميا بألعاب الفيديو الخاصة بها.
وأوضح صانع المحتوى الشهير شيجيرو مياموتو مبتكر شخصية «ماريو»، في مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت في نهاية أغسطس «أردنا أن نظهر تطور الترفيه مع تسليط الضوء على العناصر التي تمت مشاركتها وبناؤها على مر السنين» من جانب نينتندو.
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