التحقيق في حريق التهم مركبتين وإخماد آخر اندلع في شقة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فتحت قوة الإطفاء العام تحقيقا للوقوف على ملابسات حريق التهم مركبتين ظهر أمس مقابل منزل في الصباحية، وذلك للوقوف على أسباب الحريق واذا ما كان الحريق متعمدا أم لا، هذا وتعرضت المركبتان لتلفيات بليغة وأتت النيران عليهما بالكامل.
من جهة أخرى، سيطرت فرق الإطفاء أمس على حريق شقة في عمارة بمنطقة السالمية، وقد باشرت الفرق مكافحة الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر.
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