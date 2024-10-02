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التحقيق في حريق التهم مركبتين وإخماد آخر اندلع في شقة

10/2/2024 7:12:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فتحت قوة الإطفاء العام تحقيقا للوقوف على ملابسات حريق التهم مركبتين ظهر أمس مقابل منزل في الصباحية، وذلك للوقوف على أسباب الحريق واذا ما كان الحريق متعمدا أم لا، هذا وتعرضت المركبتان لتلفيات بليغة وأتت النيران عليهما بالكامل.
من جهة أخرى، سيطرت فرق الإطفاء أمس على حريق شقة في عمارة بمنطقة السالمية، وقد باشرت الفرق مكافحة الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر.

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