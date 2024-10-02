إلهام خريف القلب على شاهد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقر القائمون على مسلسل «خريف القلب» على طرحه 27 الجاري، إذ يضم العمل كوكبة من النجوم على رأسهم: إلهام علي، عبدالمحسن النمر، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني وآخرون، وإخراج فكرت قاضي.
جاء الإعلان عن موعد عرض المسلسل على منصة «شاهد» عبر صفحة تابعة لإلهام علي مختصة بنشر أخبارها وأعمالها الفنية، حيث نشرت تلك الصفحة ملصقا مبدئيا للعمل، مرفقا به تعليق: «رسميا مسلسل خريف القلب من بطولة النجمة إلهام علي، يعرض ابتداء من 27 من أكتوبر على منصة شاهد». ويقع العمل في 90 حلقة، وهو النسخة السعودية للمسلسل التركي «حطام» في التجربة الأولى للدراما السعودية بمثل هذه الأعمال.
و«حطام»، مسلسل تركي، دبلج إلى العربية تحت اسم «عشق ودموع»، ويدور حول ممرضة، تقوم بتبديل فتاتين في المستشفى، حيث تأخذ العائلة الغنية ابنة العائلة الفقيرة، والعكس صحيح، ويحدث هذا الخطأ بسبب تشابه اسمي العائلتين، ويكتشف الأمر بعد مرور 15 عاما على الواقعة. وتم عرض العمل عام 2014 من تأليف يلدز تونش، وإخراج جودت مرجان وآلتان دونميز.
MENAFN02102024000130011022ID1108741291
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.