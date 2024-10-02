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إلهام خريف القلب على شاهد

10/2/2024 7:12:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقر القائمون على مسلسل «خريف القلب» على طرحه 27 الجاري، إذ يضم العمل كوكبة من النجوم على رأسهم: إلهام علي، عبدالمحسن النمر، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني وآخرون، وإخراج فكرت قاضي.
جاء الإعلان عن موعد عرض المسلسل على منصة «شاهد» عبر صفحة تابعة لإلهام علي مختصة بنشر أخبارها وأعمالها الفنية، حيث نشرت تلك الصفحة ملصقا مبدئيا للعمل، مرفقا به تعليق: «رسميا مسلسل خريف القلب من بطولة النجمة إلهام علي، يعرض ابتداء من 27 من أكتوبر على منصة شاهد». ويقع العمل في 90 حلقة، وهو النسخة السعودية للمسلسل التركي «حطام» في التجربة الأولى للدراما السعودية بمثل هذه الأعمال.
و«حطام»، مسلسل تركي، دبلج إلى العربية تحت اسم «عشق ودموع»، ويدور حول ممرضة، تقوم بتبديل فتاتين في المستشفى، حيث تأخذ العائلة الغنية ابنة العائلة الفقيرة، والعكس صحيح، ويحدث هذا الخطأ بسبب تشابه اسمي العائلتين، ويكتشف الأمر بعد مرور 15 عاما على الواقعة. وتم عرض العمل عام 2014 من تأليف يلدز تونش، وإخراج جودت مرجان وآلتان دونميز.

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