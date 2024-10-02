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القلاف ضحية لنصاب عقاري

10/2/2024 7:12:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
انضم الفنان سمير القلاف إلى قائمة ضحايا النصب والاحتيال العقاري في البلاد بعد تعرضه لعملية نصب وقع ضحيتها هو وعدد المواطنين بشكل غريب، وقاموا باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم.
من جانبه، ذكر الفنان سمير القلاف، أنه صدم بإجراءات قانونية ستتخذ بحقه ويترتب عليها عرض شقته الواقعة في منطقة الجابرية للبيع في المزاد العلني لتحصيل ديون مسجلة بحق مالك الشقة السابق، الأمر الذي يستغربه.
وأفاد القلاف لـ «الأنباء»، بأن المزاد سيقام على عقار بمنطقة الجابرية جميع سكانه مواطنين سبق أن قاموا بشراء شقق من مالك العقار منذ عدة سنوات قبل أن يتعرضوا لصدمة بأن هناك عددا من المواطنين يطالبون مالك العقار بأموال وقاموا بالحجز على ممتلكاته وفق القانون، ومن ضمنها العقار الذي سيعرض بالمزاد مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وفيما يتعلق بالمبلغ الذي دفعه لشراء الشقة وإمكانية استرداده، ذكر القلاف أنه قام بشراء الشقة قبل ما يقارب خمس سنوات ودفع أكثر من 150 ألف دينار، وبعد إبلاغه بما حدث لم يجد أمامه إلا اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد أمواله أو الإبقاء على ملكيته للشقة، مؤكدا أنه «في الكويت ما تضيع الحقوق، ولدينا قضاء قادر على استرداد حقوق الناس».

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