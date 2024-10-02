القلاف ضحية لنصاب عقاري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
انضم الفنان
سمير القلاف إلى قائمة ضحايا النصب والاحتيال العقاري في البلاد بعد تعرضه لعملية نصب وقع ضحيتها هو وعدد المواطنين بشكل غريب، وقاموا باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم.
من جانبه، ذكر الفنان سمير القلاف، أنه صدم بإجراءات قانونية ستتخذ بحقه ويترتب عليها عرض شقته الواقعة في منطقة الجابرية للبيع في المزاد العلني لتحصيل ديون مسجلة بحق مالك الشقة السابق، الأمر الذي يستغربه.
وأفاد القلاف لـ «الأنباء»، بأن المزاد سيقام على عقار بمنطقة الجابرية جميع سكانه مواطنين سبق أن قاموا بشراء شقق من مالك العقار منذ عدة سنوات قبل أن يتعرضوا لصدمة بأن هناك عددا من المواطنين يطالبون مالك العقار بأموال وقاموا بالحجز على ممتلكاته وفق القانون، ومن ضمنها العقار الذي سيعرض بالمزاد مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وفيما يتعلق بالمبلغ الذي دفعه لشراء الشقة وإمكانية استرداده، ذكر القلاف أنه قام بشراء الشقة قبل ما يقارب خمس سنوات ودفع أكثر من 150 ألف دينار، وبعد إبلاغه بما حدث لم يجد أمامه إلا اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد أمواله أو الإبقاء على ملكيته للشقة، مؤكدا أنه «في الكويت ما تضيع الحقوق، ولدينا قضاء قادر على استرداد حقوق الناس».
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