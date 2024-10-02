الخرجي يوميات الطقاقة على مسرح السالمية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
تواصل الفنانة
زهرة الخرجي استعداداتها الخاصة لخوض تجربة فنية جديدة على مستوى المسرح تتمثل في المشاركة ببطولة المسرحية الاجتماعية الكوميدية «الطقاقة» التي ستعرض خلال أيام على مسرح الأوبرا في السالمية، وتشهد مشاركة كم كبير من نجوم الكوميديا الكويتية.
من جانبها، أعربت الفنانة زهرة الخرجي، عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي يضم كما كبيرا من نجوم الكوميديا ووجوها شابه سيكون لها دور كبير في نجاح المسرحية لما تمتلكه هذه الأسماء من موهبة وقدرات فنية ستصدم الجمهور أثناء عرض العمل.
وأشارت الخرجي إلى أن المسرحية كتبت بطريقة مميزة من قبل الكاتب والمخرج محمد أكبر الذي سيقوم بإخراج العمل. وأكدت أنه من خلال البروفات الأولية ترى أن أكبر يمتلك رؤية إخراجية مختلفة ستسهم في عمل إضافة كبيرة للمسرحية خصوصا أنه كاتب النص واستعان بأسماء رائعة أبرزها الفنانة العراقية ميس كمر والفنانة رهف قيثارة صاحبة الصوت والأداء الجميل والفنان محمد أكبر وخالد الشمري ونواف الشرف وغيرهم من الأسماء الشابة التي نراهن عليها في المسرحية.
وفيما يتعلق بدورها في المسرحية، ذكرت الخرجي من خلال حديثها لـ «الأنباء»، أنها تجسد شخصية جديدة لم يسبق أن قامت بها خلال مسيرتها الفنية، وان العمل بشكل عام مختلف عما يقدم في السنوات الماضية، حيث يرصد يوما كاملا بحياة «الطقاقة»، وكذلك الأحداث التي غالبا ما تحدث في ليلة الزفاف بكامل تفاصيلها من سعادة وحزن ومواقف كوميدية، موضحة ان العمل بشكل عام يحتوي على الكوميديا والتراجيديا معا.
MENAFN02102024000130011022ID1108741289
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.