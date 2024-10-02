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الخرجي يوميات الطقاقة على مسرح السالمية

10/2/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
تواصل الفنانة زهرة الخرجي استعداداتها الخاصة لخوض تجربة فنية جديدة على مستوى المسرح تتمثل في المشاركة ببطولة المسرحية الاجتماعية الكوميدية «الطقاقة» التي ستعرض خلال أيام على مسرح الأوبرا في السالمية، وتشهد مشاركة كم كبير من نجوم الكوميديا الكويتية.
من جانبها، أعربت الفنانة زهرة الخرجي، عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي يضم كما كبيرا من نجوم الكوميديا ووجوها شابه سيكون لها دور كبير في نجاح المسرحية لما تمتلكه هذه الأسماء من موهبة وقدرات فنية ستصدم الجمهور أثناء عرض العمل.
وأشارت الخرجي إلى أن المسرحية كتبت بطريقة مميزة من قبل الكاتب والمخرج محمد أكبر الذي سيقوم بإخراج العمل. وأكدت أنه من خلال البروفات الأولية ترى أن أكبر يمتلك رؤية إخراجية مختلفة ستسهم في عمل إضافة كبيرة للمسرحية خصوصا أنه كاتب النص واستعان بأسماء رائعة أبرزها الفنانة العراقية ميس كمر والفنانة رهف قيثارة صاحبة الصوت والأداء الجميل والفنان محمد أكبر وخالد الشمري ونواف الشرف وغيرهم من الأسماء الشابة التي نراهن عليها في المسرحية.
وفيما يتعلق بدورها في المسرحية، ذكرت الخرجي من خلال حديثها لـ «الأنباء»، أنها تجسد شخصية جديدة لم يسبق أن قامت بها خلال مسيرتها الفنية، وان العمل بشكل عام مختلف عما يقدم في السنوات الماضية، حيث يرصد يوما كاملا بحياة «الطقاقة»، وكذلك الأحداث التي غالبا ما تحدث في ليلة الزفاف بكامل تفاصيلها من سعادة وحزن ومواقف كوميدية، موضحة ان العمل بشكل عام يحتوي على الكوميديا والتراجيديا معا.

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