Thursday, 03 October 2024 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العطار البترول تعتزم إنفاق 410 مليارات دولار لتنفيذ إستراتيجياتها

10/2/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت مؤسسة البترول الكويتية أمس ندوة تعريفية حول «المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة» بحضور اكثر من 150 ممثلا عن البنوك المحلية ووكالات ائتمانية خارجية وجميع القيادات المعنية بالقطاع النفطي، وذلك في مسرح المؤسسة.
ويأتي ذلك ضمن أنشطة المؤسسة الخاصة بالاستدامة والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، ومن ضمنها إصدار تقرير الاستدامة الخاص بها في بداية هذا العام، والقيام بعدة مبادرات خاصة بحماية البيئة وخدمة المجتمع.
وفي هذا السياق، قال راعي الندوة العضو المنتدب للتخطيط والمالية م.بدر العطار في كلمته الافتتاحية إن المسؤوليات البيئية والمجتمعية والحوكمة ليست مجرد توجه، بل التزام راسخ من المؤسسة بالموازنة بين أدائها المالي والتشغيلي من جهة ومسؤوليتها تجاه تقليل الانبعاثات الضارة من جهة أخرى.
وأوضح العطار أن «البترول» تعتزم إنفاق نحو 410 مليارات دولار لتنفيذ استراتيجية 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050، مشيرة إلى أن المبلغ يتضمن إنفاق 110 مليارات دولار على مشاريع التحول في الطاقة، الأمر الذي يتطلب تعاون القطاع المصرفي والبنوك الدولية لتمكين المؤسسة من تنفيذ مشاريعها والتي تتضمن تخفيض الانبعاثات الكربونية ورفع الكفاءة.
وشهدت الندوة عرض عدد من مبادرات مؤسسة البترول الخاصة بالجوانب المختلفة من استراتيجية الاستدامة والتنوع والمساواة والشمولية، بالإضافـــــة إلى منظومة المؤسسة الخاصــــة بإدارة المخاطر وقيـــاس تخفيض الانبعاثات في عمليات التكرير، واستهل النقاش بين الحضور والمحاضرين حول إنجازات المؤسسة الخاصة بالاستدامة من خلال عملياتها داخل الكويت وخارجها.
وفيما يخص الحوكمة، أوضح العطار أن الحوكمة الجيدة طابع مميز لعمليات المؤسسة التي تقوم ممارساتها بهذا الشأن على التزام راسخ بالشفافية وتفكير بعيد النظر، مشيرا في هذا السياق إلى اعتماد المؤسسة للمعايير العالمية بشأن الإفصاح المالي، مما يعزز ثقة المستثمرين وسائر أصحاب المصلحة.

MENAFN02102024000130011022ID1108741288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث