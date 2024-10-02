العطار البترول تعتزم إنفاق 410 مليارات دولار لتنفيذ إستراتيجياتها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نظمت مؤسسة البترول الكويتية أمس ندوة
تعريفية حول «المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة» بحضور اكثر من 150 ممثلا عن البنوك المحلية ووكالات ائتمانية خارجية وجميع القيادات المعنية بالقطاع النفطي، وذلك في مسرح المؤسسة.
ويأتي ذلك ضمن أنشطة المؤسسة الخاصة بالاستدامة والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، ومن ضمنها إصدار تقرير الاستدامة الخاص بها في بداية هذا العام، والقيام بعدة مبادرات خاصة بحماية البيئة وخدمة المجتمع.
وفي هذا السياق، قال راعي الندوة العضو المنتدب للتخطيط والمالية م.بدر العطار في كلمته الافتتاحية إن المسؤوليات البيئية والمجتمعية والحوكمة ليست مجرد توجه، بل التزام راسخ من المؤسسة بالموازنة بين أدائها المالي والتشغيلي من جهة ومسؤوليتها تجاه تقليل الانبعاثات الضارة من جهة أخرى.
وأوضح العطار أن «البترول» تعتزم إنفاق نحو 410 مليارات دولار لتنفيذ استراتيجية 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050، مشيرة إلى أن المبلغ يتضمن إنفاق 110 مليارات دولار على مشاريع التحول في الطاقة، الأمر الذي يتطلب تعاون القطاع المصرفي والبنوك الدولية لتمكين المؤسسة من تنفيذ مشاريعها والتي تتضمن تخفيض الانبعاثات الكربونية ورفع الكفاءة.
وشهدت الندوة عرض عدد من مبادرات مؤسسة البترول الخاصة بالجوانب المختلفة من استراتيجية الاستدامة والتنوع والمساواة والشمولية، بالإضافـــــة إلى منظومة المؤسسة الخاصــــة بإدارة المخاطر وقيـــاس تخفيض الانبعاثات في عمليات التكرير، واستهل النقاش بين الحضور والمحاضرين حول إنجازات المؤسسة الخاصة بالاستدامة من خلال عملياتها داخل الكويت وخارجها.
وفيما يخص الحوكمة، أوضح العطار أن الحوكمة الجيدة طابع مميز لعمليات المؤسسة التي تقوم ممارساتها بهذا الشأن على التزام راسخ بالشفافية وتفكير بعيد النظر، مشيرا في هذا السياق إلى اعتماد المؤسسة للمعايير العالمية بشأن الإفصاح المالي، مما يعزز ثقة المستثمرين وسائر أصحاب المصلحة.
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