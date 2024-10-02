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النفط يصعد بقوة وأوپيك+ تؤكد الأهمية المطلقة للالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها

10/2/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأمس، وذلك في اعقاب اندلاع التوترات في الشرق الأوسط مع إطلاق إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل، وصعدت الأسهم الآسيوية، بقيادة هونغ كونغ، حيث استمرت إجراءات التحفيز الصينية في التأثير على المستثمرين.
وواصل النفط الخام مكاسبه، بينما استقر الذهب بالقرب من مستوى قياسي، وتراجعت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية بعد ضربة طهران الحادة والقصيرة في الوقت ذاته، ردا على الهجمات الإسرائيلية على لبنان في الأيام الأخيرة.
وعلى صعيد آخر، أبقى تحالف «أوپيك+» على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير، مع التركيز على الأهمية المطلقة للالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها.
وذكر بيان التحالف بعد انتهاء اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في «أوپيك+»، أن روسيا والعراق وكازاخستان أكدت التزامها التام بتعويض زيادة الإنتاج السابقة، مضيفا أن العراق وكازاخستان وروسيا حققت الامتثال الكامل والتعويض وفقا للجداول المقدمة لشهر سبتمبر، وهو أمر بالغ الأهمية.
وقالت «أوپيك+» إنها ستواصل مراقبة سوق النفط الخام، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الدوري المقبل في الأول من ديسمبر.
وتقلص مجموعـــة «أوپيك+» الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 ملايين برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7% من الطلب العالمي، وذلك في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022.
وفيما يخص أسواق الأسهم، فقد ارتفعت الأسهــــم الصينيــــــة المدرجة في هونغ كونغ أمس، لتواصل الارتفاع الناجم عن التحفيز مع عودة المتداولين من عطلة عامة، وتقدم مؤشر الأسهم الصينية للجلسة الثالثة عشرة على التوالي.
وارتفع مؤشر الخوف في وول ستريت VIX أمس مسجلا مستوى رئيسيا يشير عادة إلى المزيد من التقلبات في الأسواق. وقال بيلي ليونغ، استراتيجي الاستثمار في «غلوبال إكس مانجمنت»: «علينا أن نضع في اعتبارنا أن هونغ كونغ والصين كانتا تعانيان من تراجع الوزن أو البقاء بعيدا عن الأضواء لفترة من الوقت حتى الآن، لذلك لن تكون حساسة لأحداث السوق قصيرة الأجل مثل التوترات الجيوسياسية».
وواصلت أسهم العقارات الصينية مكاسبها مع استئناف سوق هونغ كونغ التداول بعد عطلة الأسبوع الذهبي، بعدما حذت بكين حذو مدن رئيسية أخرى في الصين في تخفيف قواعد شراء المنازل، وارتفعت السندات الحكوميـــــة الأسترالية والنيوزيلندية، إلى جانب أسهم الدفاع والطاقة الآسيوية.
وطغى الصراع في الشرق الأوسط على الإشارات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة أمس، وتراجع مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات ISM الأميركي بأكبر وتيرة منذ مايو 2023، بينما ارتفع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما يتناقض مع قراءات أخرى تشير إلى تراجع الطلب على العمالة، وظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية مستقرة بعد انخفاضها أمس، حيث استقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات حول 3.73%.
من ناحية أخرى، تباطأ التضخم في كوريا الجنوبية بأكثر من المتوقع، مما يدعم الاتجاه الداعي إلى إقرار سياسة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي عندما يتخذ قراره الأسبوع المقبل. وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% للمرة الأولى منذ عام 2021، مما دفع أسواق المال إلى زيادة الرهانات على انخفاض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال الشهر الجاري.

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