بالفيديو وزير الصحة ماضون في التوسع بخدمات الرعاية الصحية الأولية لخدمة أهل الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
المركز إضافة للمنظومة الصحية ويقوم عليه نخبة من الكوادر الوطنية المتخصصة
عبدالكريم العبدالله
افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس مركز مساعد الصالح الصحي بحضور أسرة المتبرع ومدير منطقة العاصمة الصحية د.أفراح الصراف.
وقال العوضي إن هذا الصرح الطبي يضم العديد من العيادات وتشمل 6 عيادات للطب العام، فضلا عن العيادات التخصصية وتشمل السكري والأمراض المزمنة والربو وهشاشة العظام والطفل السليم والتغذية والتثقيف الصحي وطب الشيخوخة وصحة الفم والأسنان بالإضافة إلى تقديمه لخدمات الزيارات المنزلية.
ولفت إلى أن المركز يعد إضافة للمنظومة الصحية، كما انه متكامل في الخدمات المساندة مثل الصيدلة والمختبرات والتي يقوم عليها نخبة من الكوادر الوطنية المتخصصة يقدمون خدمات الرعاية الصحية الأولية لمساندة المستشفيات العامة والمراكز التخصصية شاكرا لأسرة المتبرعين.
وشدد على أن الرعاية الصحية الأولية خط الدفاع الأول للمنظومة الصحية وتوليها الوزارة اهتماما بالغا لتحقيق المزيد من الإنجازات والمؤشرات الإيجابية، معلنا أن الوزارة ماضية في التوسع بخدمات الرعاية الصحية الأولية لخدمة أهل الكويت، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت افتتاحات متنوعة في المناطق الشمالية والجنوبية والعاصمة لخدمة أهالي منطقة الشعب.
من جانبه، قال ممثل أسرة المتبرع، نجيب مساعد الصالح إن بناء هذا الصرح الطبي كانت أمنية مساعد الصالح لخدمة أهل الكويت، وبعد وفاته قام الأبناء الـ 6 بالاتفاق على تحقيق أمنية الوالد وتم العمل على البناء وكان الهدف في البداية بناء مركز للعيون إلا أنه تم اتخاذ القرار لبناء هذا المركز.
وبين نجيب الصالح أنه تم الانتهاء من البناء عام 2019 إلا أن ذلك تزامن مع جائحة كورونا فتم تأجيل الافتتاح واليوم نشهد تتحقق الأمنية، لافتا إلى ان تكلفة البناء بلغت نحو 3 ملايين دينار وعلى مساحة أكثر من 6600 متر مربع ليضم مختلف التخصصات الطبية لخدمة أهالي المنطقة.
وأكد حرص الأسرة على مواصلة أعمال الخير وهذا هو ديدن أهل الكويت جميعا منذ القدم، فالعمل الخيري لم يأت من فراغ وهناك تاريخ حافل في هذا المجال، حيث امتدت يد الخير لتصل إلى كل بقاع العالم.
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