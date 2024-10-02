بالفيديو وزير الصحة ماضون في التوسع بخدمات الرعاية الصحية الأولية لخدمة أهل الكويت

المركز إضافة للمنظومة الصحية ويقوم عليه نخبة من الكوادر الوطنية المتخصصة



عبدالكريم العبدالله

افتتح الصحة د.أحمد العوضي أمس مركز مساعد الصالح الصحي بحضور أسرة المتبرع ومدير منطقة العاصمة الصحية د.أفراح الصراف.

وقال العوضي إن هذا الصرح الطبي يضم العديد من العيادات وتشمل 6 عيادات للطب العام، فضلا عن العيادات التخصصية وتشمل السكري والأمراض المزمنة والربو وهشاشة العظام والطفل السليم والتغذية والتثقيف الصحي وطب الشيخوخة وصحة الفم والأسنان بالإضافة إلى تقديمه لخدمات الزيارات المنزلية.

ولفت إلى أن المركز يعد إضافة للمنظومة الصحية، كما انه متكامل في الخدمات المساندة مثل الصيدلة والمختبرات والتي يقوم عليها نخبة من الكوادر الوطنية المتخصصة يقدمون خدمات الرعاية الصحية الأولية لمساندة المستشفيات العامة والمراكز التخصصية شاكرا لأسرة المتبرعين.

وشدد على أن الرعاية الصحية الأولية خط الدفاع الأول للمنظومة الصحية وتوليها الوزارة اهتماما بالغا لتحقيق المزيد من الإنجازات والمؤشرات الإيجابية، معلنا أن الوزارة ماضية في التوسع بخدمات الرعاية الصحية الأولية لخدمة أهل الكويت، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت افتتاحات متنوعة في المناطق الشمالية والجنوبية والعاصمة لخدمة أهالي منطقة الشعب.

من جانبه، قال ممثل أسرة المتبرع، نجيب مساعد الصالح إن بناء هذا الصرح الطبي كانت أمنية مساعد الصالح لخدمة أهل الكويت، وبعد وفاته قام الأبناء الـ 6 بالاتفاق على تحقيق أمنية الوالد وتم العمل على البناء وكان الهدف في البداية بناء مركز للعيون إلا أنه تم اتخاذ القرار لبناء هذا المركز.

وبين نجيب الصالح أنه تم الانتهاء من البناء عام 2019 إلا أن ذلك تزامن مع جائحة كورونا فتم تأجيل الافتتاح واليوم نشهد تتحقق الأمنية، لافتا إلى ان تكلفة البناء بلغت نحو 3 ملايين دينار وعلى مساحة أكثر من 6600 متر مربع ليضم مختلف التخصصات الطبية لخدمة أهالي المنطقة.

وأكد حرص الأسرة على مواصلة أعمال الخير وهذا هو ديدن أهل الكويت جميعا منذ القدم، فالعمل الخيري لم يأت من فراغ وهناك تاريخ حافل في هذا المجال، حيث امتدت يد الخير لتصل إلى كل بقاع العالم.