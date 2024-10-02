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الكويت تتبنى إستراتيجيات متسارعة لتحسين بيئة العمل الحكومية وتعزيز الإنتاجية

10/2/2024 7:12:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في عام 1955 صدر أول تشريع ينظم شؤون الخدمة المدنية في الكويت وعرف آنذاك بنظام الموظفين والتقاعد، إذ احتضن 13 بابا تضمنت (دائرة شؤون الموظفين) باعتبارها دائرة مستقلة عن بقية الدوائر الحكومية.
ولاستكمال هذا التنظيم، اعتمدت الكويت في العام ذاته مشروع قانون (كادر عمال الحكومة) الذي يحدد شروط استخدام العمال في الدوائر الحكومية ويضع قواعد عامة للتعيين وتحديد فئات الأجور وساعات العمل وغير ذلك من نظم العمل.
وأخذت القوانين المعنية بشؤون الخدمة المدنية في التطور من دائرة شؤون الموظفين إلى ديوان الموظفين ثم تعديل التسمية إلى ديوان الخدمة المدنية بصدور القانون رقم 67 لسنة 1996 الذي وسع اختصاصاته.
وقد حرصت التشريعات الكويتية المتعاقبة على المزاوجة بين اعتماد النظم الحديثة لتحقيق الإصلاحات ودور الموظفين في تنفيذ تلك النظم، إذ إن تسريع التنمية المنشودة يعمق الحاجة للتطوير الدائم للنظم ودفع الإنتاجية بما يتماشى واستحقاقات نهضة البلاد الجديدة.
وتتعاظم أهمية استنهاض أجهزة الدولة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالبدء في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد المسؤول وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات.
وتبنت دولة الكويت استراتيجيات متسارعة لتحسين بيئة العمل الحكومية وتعزيز الإنتاجية باعتبار ذلك من العوامل المهمة للحفاظ على الكفاءات القيمة في بيئة عمل ملائمة يسودها جو من التفاعل الإيجابي.
ومع صدور مرسوم تشكيل الحكومة الحالية في مايو الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله برزت الرغبة الحكومية في رسم خريطة طريق لإطلاق العنان للإنتاجية وخلق آليات مبتكرة للمضي قدما بتطوير بيئة العمل الحكومية ودفع الجهات المختلفة للإبداع والابتكار.
وتوزعت خطوات إحداث تحولات استراتيجية في بيئة العمل الحكومي على أكثر من مسار شملت تكليفات مباشرة بترشيق الأجهزة الحكومية وتوسيع النطاق الزمني لعمل الجهات وتقليص الدورة المستندية للمشاريع واختصار الجداول الزمنية المحددة.
كما تضمنت التكليفات الحكومية الصادرة خلال الشهرين الماضيين توجيهات لديوان الخدمة المدنية بمراجعة بعض القوانين واللوائح واتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التي تنعكس إيجابا على زيادة الإنتاجية في الجهات الحكومية.
وبالتزامن مع ذلك شهدت الفترة الماضية فتح آفاق التوظيف أمام العمالة الوطنية في الجهات المختلفة عبر توفير نحو 24 ألف فرصة وظيفية وتحريك التخصصات الراكدة إضافة إلى اعتماد الترشيح الآلي للتوظيف لترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
وتماشيا مع القرارات الحكومية أصدرت جهات تعاميم داخلية تشدد على الالتزام بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع بتوزيع المرشحين من الديوان على جهات العمل وفق الاحتياجات والتخصصات المطلوبة ورفض تلقي ترشيح أسماء محددة للوظائف الشاغرة من الإدارات.
وفي خطوة متقدمة نحو توفير بيئة تنافسية محفزة على الإنجاز تستعد الكويت لتدشين تجربة مشروع (سجل إنجازات الموظف) والتي من المتوقع تطبيقها على خمس جهات حكومية لمدة ستة أشهر على أن يتم تحديد موعد انطلاق الفترة التجريبية لاحقا.
وأعلن ديوان الخدمة المدنية في الـ27 من شهر أغسطس الماضي أن النظام المستحدث يتيح للموظف حفظ أعماله في ملف إلكتروني بهدف توثيق إنجازاته وضمان الأولوية للمميزين في المزايا المالية أو الدورات التدريبية أو الوظائف الإشرافية.
وحرصا على رفع مستوى الخدمات الحكومية انطلقت دراسة موسعة مع ممثلي 13 جهة حكومية لبحث إمكانية تقديم الخدمات الحكومية على الفترتين الصباحية والمسائية وذلك بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين مراجعة الجهات وإنجاز معاملاتهم.
كما اعتمدت الكويت في منتصف أغسطس الماضي البصمة المرنة للحضور أثناء الدوام الرسمي والتي دخلت حيز التنفيذ بالجهات الحكومية في 18 أغسطس الماضي بهدف تعزيز قيمة الالتزام وتحقيق الاستثمار الأمثل لساعات العمل.
وبهدف تطوير كفاءة الأداء في جهات العمل المختلفة تنطلق سنويا الخطط التدريبية لتنمية مهارات الموظفين بجميع المجالات والتخصصات وتنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة والمعاهد والشركات التدريبية المتميزة. وفي هذا الصدد، نفذ ديوان الخدمة المدنية 49 برنامجا تدريبيا بحضور 1075 مشاركا من جهات حكومية عدة من مختلف الفئات الوظيفية خلال الموسم التدريبي 2023/2024 فيما أعلن في الـ15 من أغسطس الماضي عن الخطة التدريبية للموسم التدريبي 2024/2025.
وتسعى الحكومة عبر خطة التنمية 2024/2025 إلى إكساب الأفراد المعرفة والمهارات وقدرات الإبداع والابتكار وإيجاد قوى عاملة منتجة ومتجانسة تنعكس عوائدها بالإيجاب اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وقد اعتمدت الحكومة في سبيل ذلك سياسات قيد التنفيذ حاليا تشمل تطوير نظام وطني لمهارات القوى العاملة بأساليب مطورة لدعم التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتشجيع تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للقيادة نحو اقتصاد المعرفة وعقد شراكات أكاديمية مع مؤسسات دولية موثوقة.

ومن أهداف برنامج تطوير حكومة مترابطة وشفافة الذي تضمنته خطة التنمية العمل على رفع الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين.

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