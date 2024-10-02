السفيرة الأميركية زارت مركز إيواء العمالة الوافدة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبلت الهيئة العامة للقوى العاملة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت كارين ساساهارا في زيارة ميدانية لمركز إيواء العمالة الوافدة، وكان في استقبالها نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف د.فهد المراد. وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على آلية استقبال العمالة الوافدة ودور الجهات الحكومية في المركز، بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة التي يتم تقديمها للنزيلات، كما تشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والمساعدة القانونية، حيث تم تزويد السفيرة بكل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بعدد النزيلات المتواجدات في المركز.
وخلال الزيارة اطلعت ساساهارا على الإجراءات المتبعة في المركز للرعاية والتأهيل، مشيدة بالجهود المبذولة لتوفير الحماية الاجتماعية والنفسية والإقامة الكريمة للنزيلات، فضلا عن ضمان حقوقهن القانونية.
كما قامت السفيرة بجولة استطلاعية لمرافق المركز، حيث تم تسليط الضوء على كونه تجربة فريدة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، من حيث الخدمات المقدمة والطاقة الاستيعابية.
وفي الختام، أعربت السفيرة كارين ساساهارا، عن شكرها العميق لكل العاملين في المركز على جهودهم المستمرة لدعم النزيلات المتواجدات في المركز، مشيدة بالتزامهم بتحسين ظروف الإقامة والرعاية.
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