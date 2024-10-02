Thursday, 03 October 2024 05:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفيرة الأميركية زارت مركز إيواء العمالة الوافدة

10/2/2024 7:12:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبلت الهيئة العامة للقوى العاملة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت كارين ساساهارا في زيارة ميدانية لمركز إيواء العمالة الوافدة، وكان في استقبالها نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف د.فهد المراد. وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على آلية استقبال العمالة الوافدة ودور الجهات الحكومية في المركز، بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة التي يتم تقديمها للنزيلات، كما تشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والمساعدة القانونية، حيث تم تزويد السفيرة بكل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بعدد النزيلات المتواجدات في المركز.
وخلال الزيارة اطلعت ساساهارا على الإجراءات المتبعة في المركز للرعاية والتأهيل، مشيدة بالجهود المبذولة لتوفير الحماية الاجتماعية والنفسية والإقامة الكريمة للنزيلات، فضلا عن ضمان حقوقهن القانونية.
كما قامت السفيرة بجولة استطلاعية لمرافق المركز، حيث تم تسليط الضوء على كونه تجربة فريدة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، من حيث الخدمات المقدمة والطاقة الاستيعابية.
وفي الختام، أعربت السفيرة كارين ساساهارا، عن شكرها العميق لكل العاملين في المركز على جهودهم المستمرة لدعم النزيلات المتواجدات في المركز، مشيدة بالتزامهم بتحسين ظروف الإقامة والرعاية.

MENAFN02102024000130011022ID1108741284

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث