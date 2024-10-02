إسرائيل وإيران تتبادلان التهديدات ودعوات لوقف دائرة العنف

الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف القرى والبلدات اللبنانية ويخوض «معارك صعبة» ويعترف بمقتل عدد من ضباطه وجنوده في الجنوب



تبادلت إسرائيل وإيران التهديدات بالرد والرد المضاد وسط دعوات دولية لضبط النفس ومنع التصعيد، عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل التي أوشكت حربها في غزة على إكمال عامها الأول، فيما تواصل هجومها على لبنان.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: «إذا هددت إسرائيل أمننا فنحن قادرون على زعزعة أمنها». وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين أن إيران ارتكبت «خطأ جسيما»، متوعدا إياها بأنها «ستدفع ثمن» هذا القصف، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إلى ضربة حاسمة تدمر منشآت إيران النووية، ودعت روسيا «جميع الأطراف» في الشرق الأوسط إلى «ضبط النفس» لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

هذا، وأعلنت إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «شخصا غير مرغوب فيه»، ومنعه من دخول أراضيها ردا على عدم إدانته الهجوم، لكن غوتيريش عاد وهاجم إسرائيل أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث الوضع في الشرق الأوسط أمس، متهما إياها برفض المقترح الفرنسي لوقف إطلاق النار في لبنان، داعيا إلى وقف النار الفوري في غزة ووقف الأعمال العدائية في لبنان. وقال ان الهجمات الإيرانية لا تخدم القضية الفلسطينية، وان «دائرة العنف في الشرق الأوسط يجب ان تتوقف».

بدورها، قالت مندوبة أميركا ليندا توماس غرينفيلد «يجب أن يدفع الحرس الثوري الثمن»، واعتبرت أن دعم إيران لوكلائها سبب زعزعة استقرار المنطقة.

وفي لبنان، واصلت إسرائيل استهداف القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، بعد ليلة من الغارات الكثيفة على الضاحية الجنوبية، ووصفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية الاشتباكات التي دارت بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حزب الله بأنها «معارك صعبة» في عدة مواقع بالجنوب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوة من وحدة كوماندوز واجهت مسلحين من الحزب، وأكدت تنفيذ «عملية إنقاذ معقدة للغاية في ظروف صعبة ووسط إطلاق النار»، معترفة بمقتل ٨ عسكريين بينهم ضباط.



إسرائيل تخوض «معارك صعبة» في الجنوب.. ولبنان يسعى إلى تأمين النازحين مجلس الأمن يبحث التطورات في المنطقة ودعوات دولية لضبط النفس