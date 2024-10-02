إسرائيل وإيران تتبادلان التهديدات ودعوات لوقف دائرة العنف

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف القرى والبلدات اللبنانية ويخوض «معارك صعبة» ويعترف بمقتل عدد من ضباطه وجنوده في الجنوب
تبادلت إسرائيل وإيران التهديدات بالرد والرد المضاد وسط دعوات دولية لضبط النفس ومنع التصعيد، عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل التي أوشكت حربها في غزة على إكمال عامها الأول، فيما تواصل هجومها على لبنان.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: «إذا هددت إسرائيل أمننا فنحن قادرون على زعزعة أمنها». وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران ارتكبت «خطأ جسيما»، متوعدا إياها بأنها «ستدفع ثمن» هذا القصف، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إلى ضربة حاسمة تدمر منشآت إيران النووية، ودعت روسيا «جميع الأطراف» في الشرق الأوسط إلى «ضبط النفس» لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.
هذا، وأعلنت إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «شخصا غير مرغوب فيه»، ومنعه من دخول أراضيها ردا على عدم إدانته الهجوم، لكن غوتيريش عاد وهاجم إسرائيل أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث الوضع في الشرق الأوسط أمس، متهما إياها برفض المقترح الفرنسي لوقف إطلاق النار في لبنان، داعيا إلى وقف النار الفوري في غزة ووقف الأعمال العدائية في لبنان. وقال ان الهجمات الإيرانية لا تخدم القضية الفلسطينية، وان «دائرة العنف في الشرق الأوسط يجب ان تتوقف».
بدورها، قالت مندوبة أميركا ليندا توماس غرينفيلد «يجب أن يدفع الحرس الثوري الثمن»، واعتبرت أن دعم إيران لوكلائها سبب زعزعة استقرار المنطقة.
وفي لبنان، واصلت إسرائيل استهداف القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، بعد ليلة من الغارات الكثيفة على الضاحية الجنوبية، ووصفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية الاشتباكات التي دارت بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حزب الله بأنها «معارك صعبة» في عدة مواقع بالجنوب.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوة من وحدة كوماندوز واجهت مسلحين من الحزب، وأكدت تنفيذ «عملية إنقاذ معقدة للغاية في ظروف صعبة ووسط إطلاق النار»، معترفة بمقتل ٨ عسكريين بينهم ضباط.
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