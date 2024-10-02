ممثل الأمير يترأس اليوم وفد الكويت بقمة حوار التعاون الآسيوي

MENAFN - Al-Anbaa) التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو الشيخ صباح الخالد، أخاه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك.حضر اللقاء الخارجية عبدالله اليحيا وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل مساء أمس مطار الدوحة الدولي وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي والتي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة.وكان في مقدمة استقبال سموه، حفظه الله، على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ووزير الدولة الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني وسفيرنا لدى دولة قطر خالد بدر المطيري وسفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود.وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر البلاد متوجها إلى دولة قطر الشقيقة لترؤس وفد الكويت في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي والتي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة.وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي وكبار المسؤولين بالدولة. ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

وانطلاقا من الإيمان بأهمية تنمية حياة شعوب القارة الآسيوية واستقرارها، انطلقت قمم منتدى حوار التعاون الآسيوي من دولة الكويت في مسعى لتحقيق طموح ورؤى تتعلق بالتكامل المشترك ومعالجة العديد من القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وغيرها. وشهد منتدى حوار التعاون الآسيوي عقد قمتين الأولى عام 2012 في دولة الكويت التي تستضيف مقر أمانته العامة فيما كانت الثانية في تايلند عام 2016 فيما من المقرر أن يفتتح أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي اليوم في العاصمة الدوحة تحت شعار «الديبلوماسية الرياضية» بمشاركة ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد المرافق لسموه.

كما يرمي إلى توسيع سوق التجارة والمال في آسيا وزيادة القدرة التنافسية والتفاوضية لبلدان القارة في الأسواق العالمية حيث يعمل هذا المحفل على تحويل القارة إلى مجتمع آسيوي على المدى البعيد قادر على التفاعل مع بقية دول العالم على قدم المساواة.

وسجلت فكرة حوار التعاون الآسيوي حضورها الأول خلال اجتماعات عقدت في تايلند ليكون أول كيان آسيوي دولي يهدف إلى ضم جميع الدول الآسيوية في إطار تعاوني يقوده التفكير الإيجابي ويسعى إلى بناء مجتمع آسيوي يخدم احتياجات القارة. وتبدي دولة الكويت اهتماما بمنتدى الحوار الآسيوي منذ نشأته، لاسيما أن أفكاره منذ بدايته كانت كويتية وهو ما ظهر منذ انطلاقه قبل 22 عاما بتجسيد روح التضامن بين الدول الآسيوية وتسليط الضوء على علاقاتها في كل المجالات.

وتحرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك القائم على التعاون بين الدول الأعضاء في الحوار خاصة أنها احتضنت أول قمة لحوار التعاون الآسيوي في شهر أكتوبر 2012 ومقر الأمانة العامة للحوار تكريسا لمفهوم العمل الجماعي المشترك ودعما لتحقيق اهداف ومبادئ الحوار وفقا لركائزه الست.

وأعلن في المؤتمر حشد ملياري دولار لدعم المشاريع الآسيوية الإنمائية قدمت دولة الكويت منها 300 مليون دولار.

وتؤكد الكويت التزامها بمواصلة الاسهام الفاعل في دعم أعمال حوار التعاون الآسيوي وما يرتكز عليه من مبادئ صلبة وراسخة في ظل التحديات المتسارعة والأزمات المتعاقبة التي تواجهها القارة.

واستضافت تايلند مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي في أكتوبر 2016، حيث أقر إنشاء سكرتارية دائمة لحوار التعاون الآسيوي على أن يكون مقرها دولة الكويت لما للكويت من دور ريادي في العمل الآسيوي المشترك وعملها الدؤوب على تشجيع الحوار الآسيوي. كما أكد التزام الدول الأعضاء باتخاذ مبدأ الحوار وسيلة لتحقيق التنمية الإقليمية وأهمية التعاون لتحقيق السلام والازدهار ورحب بافتتاح منتدى أعمال الاتصال 2016 الذي تم على هامش قمة حوار التعاون الآسيوي. وتسعى قطر في مؤتمر القمة الثالثة لمنتدى حوار التعاون الآسيوي وبمشاركة 35 رئيسا ورئيس حكومة في قارة آسيا إلى تعزيز العلاقات مع آسيا والمحيط وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا الاطار لمواجهة التحديات التي نعيشها اليوم.

ورغم التنوع الكبير والتفاوت الذي تتسم به دول القارة الآسيوية من حيث الموارد الطبيعية والبشرية وامكاناتها الاقتصادية الضخمة ومصادر الطاقة، فلا يزال هناك العديد من التحديات التي تحتم على دولها مواصلة التعاون والعمل الجماعي. وعن أبرز التحديات التي تواجه آسيا، الفرق الكبير في مستويات التنمية بين دول القارة إضافة إلى النواحي الأمنية وهناك توجه لخلق دور للمنظمة على المستويين الإقليمي والعالمي.