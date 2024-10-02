إعادة النظر في اللائحة التعليمية المنظمة للعمل في هيئة ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
كشف مصدر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن أن الهيئة تدرس تشكيل لجنة خاصة بقطاع التعليم
لدراسة جميع القرارات وتنظيم العمل، وتكون مشتركة بين الهيئة والجهات المعنية، وهي وزارتا الشؤون والتربية واتحاد الحضانات واتحاد المدارس.
وأضاف المصدر ان اللجنة ستتولى إعادة النظر في اللائحة التعليمية المنظمة للعمل ومراجعة جميع القرارات الخاصة بالقطاع التعليمي واعتماد القرارات المعدلة والحديثة، كما ستكون مسؤولة عن سد أي ثغرة - إن وجدت داخل القطاع. يذكر ان القطاع التعليمي بالهيئة يشرف على عمل 38 مدرسة، بالإضافة إلى 31 دار حضانة و11 مركزا تأهيليا.
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