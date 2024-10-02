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إعادة النظر في اللائحة التعليمية المنظمة للعمل في هيئة ذوي الإعاقة

10/2/2024 7:12:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن أن الهيئة تدرس تشكيل لجنة خاصة بقطاع التعليم لدراسة جميع القرارات وتنظيم العمل، وتكون مشتركة بين الهيئة والجهات المعنية، وهي وزارتا الشؤون والتربية واتحاد الحضانات واتحاد المدارس.

وأضاف المصدر ان اللجنة ستتولى إعادة النظر في اللائحة التعليمية المنظمة للعمل ومراجعة جميع القرارات الخاصة بالقطاع التعليمي واعتماد القرارات المعدلة والحديثة، كما ستكون مسؤولة عن سد أي ثغرة - إن وجدت داخل القطاع. يذكر ان القطاع التعليمي بالهيئة يشرف على عمل 38 مدرسة، بالإضافة إلى 31 دار حضانة و11 مركزا تأهيليا.

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