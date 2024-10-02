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دمج الهيئات المتشابهة تدريجيا

10/2/2024 7:12:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
بدأت الإجراءات الفعلية لتطبيق دمج بعض الهيئات والجهات الحكومية المتشابهة في الاختصاصات.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن التوجه الحالي هو أن يكون البدء بدمج الجهات التي من الواضح ولا غبار على تشابه وتشابك اختصاصاتها وعملها، بحيث يتم دمجها مع بعضها البعض أولا، ومن ثم تتم دراسة دمج بعض الجهات الأخرى بعد بحث أوجه التشابه الفعلية في اختصاصاتها. وأكدت مصادر أن دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاص سيتم بشكل تدريجي دون تعجل لدراسة أوجه التشابه بشكل مستفيض لتكون القرارات سليمة.
وأضافت المصادر أن هناك توجها لإخضاع اقتراح وزارة المالية للتجربة والقياس، مبينة أن هذا الاقتراح أقرب إلى الواقع، خصوصا مع التوجه الحكومي إلى تقليص الميزانية العامة للدولة، وتقارب الاختصاصات بين تلك الجهات، وعدم قيام بعض الجهات بأدوارها المنوطة بها، فضلا عن عدم فاعليتها إداريا، وإن كان الأمر يحتاج إلى التعامل مع كل هيئة على حدة، موضحة ان هناك هيئات باتت عبئا على الهيكل الإداري، ودمجها بات حاجة ملحة، وأخرى دمجها يحتاج إلى دراسة قانونية، درءا لأي اعتبارات، وجهات تحتاج إلى التريث، وقياس تجربة الدمج عمليا، خصوصا الجهات التي لديها مراكز قانونية مستقرة.
وأوضحت المصادر أن اتخاذ القرار دفعة واحدة يحتاج إلى التريث لتفادي أي مشاكل مستقبلا، خصوصا أن هناك هيئات ضمن اقتراح الدمج الذي قدمته وزارة المالية
لا تتشابه إداريا ووظيفيا مع الجهات التي دمجت معها، وهناك جهات أخرى دمجها يحتاج إلى تعديل تشريعي، وهيئات تتمتع بمراكز قانونية ودمجها ربما يخلق نوعا من الخلاف حول تولي المناصب وفق أقدمية رؤساء الهيئات الذين سيتم نقلهم إلى إدارات تعيش استقرارا إداريا، وربما يخلق الدمج بهذه الهيئات ربكة إدارية.

MENAFN02102024000130011022ID1108741278

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