دمج الهيئات المتشابهة تدريجيا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فرحان الشمري
بدأت الإجراءات الفعلية لتطبيق دمج بعض الهيئات والجهات الحكومية المتشابهة في الاختصاصات.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن التوجه الحالي هو أن يكون البدء بدمج الجهات التي من الواضح ولا غبار على تشابه وتشابك اختصاصاتها وعملها، بحيث يتم دمجها مع بعضها البعض أولا، ومن ثم تتم دراسة دمج بعض الجهات الأخرى بعد بحث أوجه التشابه الفعلية في اختصاصاتها. وأكدت مصادر أن دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاص سيتم بشكل تدريجي دون تعجل لدراسة أوجه التشابه بشكل مستفيض لتكون القرارات سليمة.
وأضافت المصادر أن هناك توجها لإخضاع اقتراح وزارة المالية للتجربة والقياس، مبينة أن هذا الاقتراح أقرب إلى الواقع، خصوصا مع التوجه الحكومي إلى تقليص الميزانية العامة للدولة، وتقارب الاختصاصات بين تلك الجهات، وعدم قيام بعض الجهات بأدوارها المنوطة بها، فضلا عن عدم فاعليتها إداريا، وإن كان الأمر يحتاج إلى التعامل مع كل هيئة على حدة، موضحة ان هناك هيئات باتت عبئا على الهيكل الإداري، ودمجها بات حاجة ملحة، وأخرى دمجها يحتاج إلى دراسة قانونية، درءا لأي اعتبارات، وجهات تحتاج إلى التريث، وقياس تجربة الدمج عمليا، خصوصا الجهات التي لديها مراكز قانونية مستقرة.
وأوضحت المصادر أن اتخاذ القرار دفعة واحدة يحتاج إلى التريث لتفادي أي مشاكل مستقبلا، خصوصا أن هناك هيئات ضمن اقتراح الدمج الذي قدمته وزارة المالية
لا تتشابه إداريا ووظيفيا مع الجهات التي دمجت معها، وهناك جهات أخرى دمجها يحتاج إلى تعديل تشريعي، وهيئات تتمتع بمراكز قانونية ودمجها ربما يخلق نوعا من الخلاف حول تولي المناصب وفق أقدمية رؤساء الهيئات الذين سيتم نقلهم إلى إدارات تعيش استقرارا إداريا، وربما يخلق الدمج بهذه الهيئات ربكة إدارية.
MENAFN02102024000130011022ID1108741278
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.