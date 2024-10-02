ديوان الخدمة يرشح 2021 مواطنا للعمل لدى الجهات الحكومية
التاريخ
10/2/2024 7:12:49 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح دفعة جديدة شملت مختلف التخصصات وبلغ عدد المرشحين 2021 مواطنا ومواطنة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي الراغبين في العمل بهيئات ومؤسسات وزارات الدولة.
ودعا «الديوان» المرشحين الى مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية.
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