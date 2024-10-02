مليار دينار عقودا نفطية الأضخم في شهر واحد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد مغربي ـ علي إبراهيم
شهد القطاع النفطي أضخم حركة لتوقيع العقود على مدار السنوات الماضية، إذ وقعت شركة نفط
الكويت 71 عقدا في أغسطس الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.03 مليار دينار مع شركات محلية وعالمية.
الانفراجة الكبيرة في توقيع هذه العقود تأتي ضمن جهود البلاد لتنفيذ إستراتيجية 2035 لزيادة إنتاج النفط وتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في تسريع المشاريع وإجراء إصلاحات ورفع الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي ساهم في تسريع إتمام العقود وتطوير المشروعات الكبرى، ويعد توقيع هذه العقود خطوة حيوية نحو تحقيق أهداف النمو في القطاع النفطي، خصوصا في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالتحول نحو الطاقة المتجددة.
وفي تفاصيل العقود التي تم توقيعها خلال أغسطس الماضي، قالت مصادر لـ «الأنباء» إن تعاقدات أبراج الحفر الجديدة استحوذت على 72% من إجمالي التعاقدات بواقع 51 تعاقدا من أصل 71 تعاقدا إجماليا خلال الشهر.
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