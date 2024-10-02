مليار دينار عقودا نفطية الأضخم في شهر واحد

MENAFN - Al-Anbaa) أحمد مغربي ـ علي إبراهيمشهد القطاع النفطي أضخم حركة لتوقيع العقود على مدار السنوات الماضية، إذ وقعت شركة الكويت 71 عقدا في أغسطس الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.03 مليار دينار مع شركات محلية وعالمية.

الانفراجة الكبيرة في توقيع هذه العقود تأتي ضمن جهود البلاد لتنفيذ إستراتيجية 2035 لزيادة إنتاج النفط وتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في تسريع المشاريع وإجراء إصلاحات ورفع الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي ساهم في تسريع إتمام العقود وتطوير المشروعات الكبرى، ويعد توقيع هذه العقود خطوة حيوية نحو تحقيق أهداف النمو في القطاع النفطي، خصوصا في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالتحول نحو الطاقة المتجددة.

وفي تفاصيل العقود التي تم توقيعها خلال أغسطس الماضي، قالت مصادر لـ «الأنباء» إن تعاقدات أبراج الحفر الجديدة استحوذت على 72% من إجمالي التعاقدات بواقع 51 تعاقدا من أصل 71 تعاقدا إجماليا خلال الشهر.