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(الكويت) و(السالمية) يتأهلان إلى نصف نهائي كأس الاتحاد المحلي لكرة اليد موسم (2023 - 2024)

10/2/2024 2:53:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 10 (كونا) -- تأهل فريقا (الكويت) و(السالمية) اليوم الأربعاء إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد المحلي لكرة اليد للموسم المؤجل (2023 - 2024) بتغلبهما على فريقي (برقان) و(الصليبيخات) تواليا.
ففي المباراة الأولى تمكن (الكويت) "حامل اللقب" من التغلب على (برقان) بنتيجة (35 - 28) رغم ظهور الأخير بأداء متميز مكنه من إنهاء الشوط الأول بالتعادل (18 - 18).
وسادت الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة حالة من التكافؤ في أداء الفريقين إلا أن لاعبي (الكويت) استطاعوا حسم النتيجة لمصلحتهم.
وفي المباراة الثانية تمكن (السالمية) من إقصاء نظيره (الصليبيخات) بعد تغلبه عليه بنتيجة (28 - 26) ضاربا موعدا كبيرا مع (الكويت) في نصف النهائي.
وتستكمل يوم غد الخميس مواجهات الدور ربع النهائي بمواجهتي (كاظمة) مع (القادسية) و(العربي) مع (النصر).
(النهاية)

ح م ش / م ص ع


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