(الكويت) و(السالمية) يتأهلان إلى نصف نهائي كأس الاتحاد المحلي لكرة اليد موسم (2023 - 2024)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 2 - 10 (كونا) -- تأهل فريقا (الكويت) و(السالمية) اليوم الأربعاء إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد المحلي لكرة اليد للموسم المؤجل (2023 - 2024) بتغلبهما على فريقي (برقان) و(الصليبيخات) تواليا.
ففي المباراة الأولى تمكن (الكويت) "حامل اللقب" من التغلب على (برقان) بنتيجة (35 - 28) رغم ظهور الأخير بأداء متميز مكنه من إنهاء الشوط الأول بالتعادل (18 - 18).
وسادت الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي
للصالات المغطاة حالة من التكافؤ في أداء الفريقين إلا أن لاعبي (الكويت) استطاعوا حسم النتيجة لمصلحتهم.
وفي المباراة الثانية تمكن (السالمية) من إقصاء نظيره (الصليبيخات) بعد تغلبه عليه بنتيجة (28 - 26) ضاربا موعدا كبيرا مع (الكويت) في نصف النهائي.
وتستكمل يوم غد الخميس مواجهات الدور ربع النهائي بمواجهتي (كاظمة) مع (القادسية) و(العربي) مع (النصر).
(النهاية)
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