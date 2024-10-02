عقوبات أمريكية على شبكات إيرانية وصينية تهرب السلاح إلى الحوثيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 2 - 10 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على شبكات في إيران والصين تتهمها بشراء الأسلحة ومكوناتها وتهريبها إلى ميليشيات الحوثي المدرجة على لائحة الإرهاب الأمريكية.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة أدرج على لائحة عقوباته "شخصا وثلاث شركات سهلوا عمليات شراء وتهريب الأسلحة للحوثيين".
وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف "عملاء وموردين رئيسيين في إيران والصين مكنوا الحوثيين من الحصول على مواد ومكونات مزدوجة الاستخدام ضرورية لتصنيع وصيانة ونشر ترسانة من الصواريخ المتقدمة والمسيرات ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".
كما أفادت الخزانة الأمريكية بأن العقوبات فرضت على "كيان واحد وسفينتين مرتبطتين بشحنات تجارية حوثية وإيرانية غير مشروعة بما في ذلك سفينة نقلت شحنات للمسؤول المالي في (ميليشيا الحوثي) سعيد الجمل وأحد التابعين لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة برادلي سميث في تصريح تضمنه البيان "يواصل الحوثيون الاستفادة من شبكات شركاتهم وعملائهم في المشتريات لدعم هجماتهم المتهورة على السفن المدنية وأطقمها غير المسلحة والسكان المدنيين".
وشدد على أن وزارة الخزانة "تظل ملتزمة باستخدام مجموعة أدواتنا الكاملة لتعطيل شبكات سلسلة التوريد التي تمكن أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار". (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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