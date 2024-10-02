Wednesday, 02 October 2024 11:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عقوبات أمريكية على شبكات إيرانية وصينية تهرب السلاح إلى الحوثيين

10/2/2024 2:53:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 10 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على شبكات في إيران والصين تتهمها بشراء الأسلحة ومكوناتها وتهريبها إلى ميليشيات الحوثي المدرجة على لائحة الإرهاب الأمريكية.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة أدرج على لائحة عقوباته "شخصا وثلاث شركات سهلوا عمليات شراء وتهريب الأسلحة للحوثيين".
وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف "عملاء وموردين رئيسيين في إيران والصين مكنوا الحوثيين من الحصول على مواد ومكونات مزدوجة الاستخدام ضرورية لتصنيع وصيانة ونشر ترسانة من الصواريخ المتقدمة والمسيرات ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".
كما أفادت الخزانة الأمريكية بأن العقوبات فرضت على "كيان واحد وسفينتين مرتبطتين بشحنات تجارية حوثية وإيرانية غير مشروعة بما في ذلك سفينة نقلت شحنات للمسؤول المالي في (ميليشيا الحوثي) سعيد الجمل وأحد التابعين لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة برادلي سميث في تصريح تضمنه البيان "يواصل الحوثيون الاستفادة من شبكات شركاتهم وعملائهم في المشتريات لدعم هجماتهم المتهورة على السفن المدنية وأطقمها غير المسلحة والسكان المدنيين".
وشدد على أن وزارة الخزانة "تظل ملتزمة باستخدام مجموعة أدواتنا الكاملة لتعطيل شبكات سلسلة التوريد التي تمكن أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار". (النهاية)

ر س ر / ه س ص



MENAFN02102024000071011013ID1108740635

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث