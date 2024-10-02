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مؤشر البورصة ينخفض 0.08 %

10/2/2024 2:51:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - _ - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2369.86 نقطة، بانخفاض نسبته 0.08 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2232 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.15 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.13 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.06 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات الصحية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، النقل، الصناعات الهندسية والانشائية، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين 5.88 %، 3.61 %، 2.54 %، 0.93 %، 0.56 %، 0.52 %، 0.46 %، 0.13 %، 0.13 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك 0.46 %، 0.39 %، 0.34 %، 0.34 %، 0.09 %، 0.07 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي بنك المؤسسة العربية المصرفية/الاردن بنسبة 6.25 %، مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بنسبة 5.88 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.56 %، المحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 5.00 %، والتسهيلات التجارية الاردنية بنسبة 4.96 %.

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