مؤشر البورصة ينخفض 0.08 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - _ - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2369.86 نقطة، بانخفاض نسبته 0.08 %.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 4.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2232 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.15 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.13 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.06 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات الصحية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، النقل، الصناعات الهندسية والانشائية، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين 5.88 %، 3.61 %، 2.54 %، 0.93 %، 0.56 %، 0.52 %، 0.46 %، 0.13 %، 0.13 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك 0.46 %، 0.39 %، 0.34 %، 0.34 %، 0.09 %، 0.07 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي بنك المؤسسة العربية المصرفية/الاردن بنسبة 6.25 %، مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بنسبة 5.88 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.56 %، المحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 5.00 %، والتسهيلات التجارية الاردنية بنسبة 4.96 %.
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