القضاة: حريصون على استدامة الشراكة مع غرف التجارة لدعم الاقتصاد الوطني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان - أكد وزير
الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة حرص الوزارة على مأسسة واستدامة الشراكة مع الغرفة التجارية وممثلي القطاعات التجارية في المملكة، بما يسهم في تجاوز الصعوبات وتمكين نمو وتعزيز النشاط التجاري والخدمي في المملكة.
وشدد القضاة خلال لقائه أمس برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية على مأسسة الشراكة مع القطاع التجاري من خلال عقد لقاء شهري مع مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى زيارة شهرية للغرف التجارية في عموم المملكة والاطلاع على النشاط التجاري داخلها من خلال زيارة الأسواق فيها للوقوف على التحديات التي تواجه أعمالهم بشكل مباشر والعمل على حلها ضمن الإمكانيات المتاحة.
وقال القضاة: "جاء الوقت الآن لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع بالشكل المطلوب"، مشيرا إلى لقاءات تجرى حاليا لمتابعة مخرجات تنفيذها وفقا للأولويات، بما يساهم في الحد من تداعيات أحداث المنطقة على واقع الاقتصاد الوطني. وأضاف الوزير أن وجود قطاع خاص قوي يعني أنه اقتصاد وطني قوي، وأن وجود قطاع خاص مدعوم يعني أنه اقتصاد مزدهر، مشيرا إلى لقاءات قريبة ستُعقد مع الفريق الاقتصادي الحكومي والقطاعات التجارية والخدمية للوقوف على واقع التحديات التي تواجه أعمال القطاع والعمل على معالجتها من خلال اتخاذ قرارات تساهم في انعاش القطاع دون أن يترتب على ذلك أثر مالي على الخزينة. وأكد حرص الوزارة على ضمان توفير مخزون من مختلف السلع الأساسية والغذائية بالتعاون والشراكة الحقيقية مع القطاع التجاري.
وأشار إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية دعم وتطوير قطاع الخدمات، كونه يعد من القطاعات الأساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكدا حرص الوزارة على تحفيز ونمو هذا القطاع عبر زيادة تصدير خدماته.
بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن خليل الحاج توفيق أهمية وجود نهج جديد في مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر خطة وسياسة عمل واضحة خلال الفترة المقبلة في ضوء الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
وقال الحاج توفيق إن التطورات التي تشهدها المنطقة بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ودول المنطقة أثرت بشكل كبير على قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة في المملكة، أبرزها السياحة والنقل وارتفاع كلف الشحن.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة مواصلة اللقاءات والتفاعل مع القطاع التجاري والخدمي، والاستمرار بزيارة المحافظات والغرف التجارية فيها للوقوف على التحديات والعمل على معالجتها.
وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري والخدمي يعد من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 65 %، ويشغل أكثر 600 من ألف عامل وعاملة، من الأردنيين، من خلال 160 ألف مؤسسة تجارية وخدمية تعمل في عموم المملكة، ما يتطلب الاهتمام والشراكة خصوصا قبل إصدار القرارات والتعليمات والأنظمة وسن التشريعات الاقتصادية.
ولفت إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ مضامينها، والأخذ بالتوصيات التي قدمها القطاع التجاري وتضمينها ضمن البرنامج التنفيذي الحكومي للرؤية لتجاوز الصعوبات ودعم نمو وتطور القطاع. وشدد الحاج توفيق على أهمية إنشاء مديرية متخصصة تُعنى بالقطاع التجاري بحيث تكون المرجعية في إعداد السياسات والإستراتيجيات ذات العلاقة بالقطاع، بالإضافة إلى وضع آليات وبرامج لتحديث التجارة ومتابعة تنفيذها.
ولفت الحاج توفيق إلى أهمية إعادة النظر في قرار منع الاستيراد من سورية، والسماح باستيراد المنتجات التي لا تسبب إغراقا في السوق المحلية، بالإضافة إلى الاهتمام بتصدير قطاع الخدمات عبر توفير البرامج والتمويل والمضي في إطلاق منصة التجارة الإلكترونية.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء من مجلس إدارة غرفة الأردن العديد من القضايا منها ضرورة دعم وتمكين سوق عمان المالي ووضع الضوابط على الطرود البريدية من خلال وضع سقوف سنوية للاستيراد للشخص والعائلة، وضرورة الإسراع بإطلاق منصة التجارة الإلكترونية لمساعدة التجار على الترويج لمنتجاتهم لمواجهة المواقع العالمية، وضرورة تمديد قرار تحديد سقف لأجور الشحن البحري، ورفع قيود الاستيراد عن بعض السلع من سورية والإجراءات الجمركية وضمان إلزامية الانتساب إلى غرفة التجارة من خلال الربط الإلكتروني مع البلديات.
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