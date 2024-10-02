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القضاة: حريصون على استدامة الشراكة مع غرف التجارة لدعم الاقتصاد الوطني

10/2/2024 2:51:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة حرص الوزارة على مأسسة واستدامة الشراكة مع الغرفة التجارية وممثلي القطاعات التجارية في المملكة، بما يسهم في تجاوز الصعوبات وتمكين نمو وتعزيز النشاط التجاري والخدمي في المملكة.
وشدد القضاة خلال لقائه أمس برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية على مأسسة الشراكة مع القطاع التجاري من خلال عقد لقاء شهري مع مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى زيارة شهرية للغرف التجارية في عموم المملكة والاطلاع على النشاط التجاري داخلها من خلال زيارة الأسواق فيها للوقوف على التحديات التي تواجه أعمالهم بشكل مباشر والعمل على حلها ضمن الإمكانيات المتاحة.
وقال القضاة: "جاء الوقت الآن لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع بالشكل المطلوب"، مشيرا إلى لقاءات تجرى حاليا لمتابعة مخرجات تنفيذها وفقا للأولويات، بما يساهم في الحد من تداعيات أحداث المنطقة على واقع الاقتصاد الوطني. وأضاف الوزير أن وجود قطاع خاص قوي يعني أنه اقتصاد وطني قوي، وأن وجود قطاع خاص مدعوم يعني أنه اقتصاد مزدهر، مشيرا إلى لقاءات قريبة ستُعقد مع الفريق الاقتصادي الحكومي والقطاعات التجارية والخدمية للوقوف على واقع التحديات التي تواجه أعمال القطاع والعمل على معالجتها من خلال اتخاذ قرارات تساهم في انعاش القطاع دون أن يترتب على ذلك أثر مالي على الخزينة. وأكد حرص الوزارة على ضمان توفير مخزون من مختلف السلع الأساسية والغذائية بالتعاون والشراكة الحقيقية مع القطاع التجاري.
وأشار إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية دعم وتطوير قطاع الخدمات، كونه يعد من القطاعات الأساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكدا حرص الوزارة على تحفيز ونمو هذا القطاع عبر زيادة تصدير خدماته.
بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن خليل الحاج توفيق أهمية وجود نهج جديد في مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر خطة وسياسة عمل واضحة خلال الفترة المقبلة في ضوء الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
وقال الحاج توفيق إن التطورات التي تشهدها المنطقة بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ودول المنطقة أثرت بشكل كبير على قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة في المملكة، أبرزها السياحة والنقل وارتفاع كلف الشحن.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة مواصلة اللقاءات والتفاعل مع القطاع التجاري والخدمي، والاستمرار بزيارة المحافظات والغرف التجارية فيها للوقوف على التحديات والعمل على معالجتها.
وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري والخدمي يعد من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 65 %، ويشغل أكثر 600 من ألف عامل وعاملة، من الأردنيين، من خلال 160 ألف مؤسسة تجارية وخدمية تعمل في عموم المملكة، ما يتطلب الاهتمام والشراكة خصوصا قبل إصدار القرارات والتعليمات والأنظمة وسن التشريعات الاقتصادية.
ولفت إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ مضامينها، والأخذ بالتوصيات التي قدمها القطاع التجاري وتضمينها ضمن البرنامج التنفيذي الحكومي للرؤية لتجاوز الصعوبات ودعم نمو وتطور القطاع. وشدد الحاج توفيق على أهمية إنشاء مديرية متخصصة تُعنى بالقطاع التجاري بحيث تكون المرجعية في إعداد السياسات والإستراتيجيات ذات العلاقة بالقطاع، بالإضافة إلى وضع آليات وبرامج لتحديث التجارة ومتابعة تنفيذها.
ولفت الحاج توفيق إلى أهمية إعادة النظر في قرار منع الاستيراد من سورية، والسماح باستيراد المنتجات التي لا تسبب إغراقا في السوق المحلية، بالإضافة إلى الاهتمام بتصدير قطاع الخدمات عبر توفير البرامج والتمويل والمضي في إطلاق منصة التجارة الإلكترونية.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء من مجلس إدارة غرفة الأردن العديد من القضايا منها ضرورة دعم وتمكين سوق عمان المالي ووضع الضوابط على الطرود البريدية من خلال وضع سقوف سنوية للاستيراد للشخص والعائلة، وضرورة الإسراع بإطلاق منصة التجارة الإلكترونية لمساعدة التجار على الترويج لمنتجاتهم لمواجهة المواقع العالمية، وضرورة تمديد قرار تحديد سقف لأجور الشحن البحري، ورفع قيود الاستيراد عن بعض السلع من سورية والإجراءات الجمركية وضمان إلزامية الانتساب إلى غرفة التجارة من خلال الربط الإلكتروني مع البلديات.

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