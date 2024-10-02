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دوري أبطال آسيا 2.. الحسين يتغلب على الكويت الكويتي

10/2/2024 2:50:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حقق الحسين إربد فوزه الأول في بطولة دوري أبطال آسيا 2، بتغلبه بهدفين لهدف على ضيفه الكويت الكويتي، في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان الدولي.

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