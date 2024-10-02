دوري أبطال آسيا 2.. الحسين يتغلب على الكويت الكويتي

دوري أبطال آسيا 2.. الحسين يتغلب على الكويت الكويتي
التاريخ
10/2/2024 2:50:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حقق الحسين إربد فوزه الأول في بطولة دوري أبطال آسيا 2، بتغلبه بهدفين لهدف على ضيفه الكويت الكويتي، في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان الدولي.
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