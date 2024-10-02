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رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من الجمعية الوطنية الأرثوذكسية

10/2/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، إن الجهود الدبلوماسية والسياسية الأردنية، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة ودعم القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تعبر عن ثوابت أردنية لا تتبدل ولن تتغير.
واستعرض العيسوي، خلال لقائه اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من الجمعية الخيرية الوطنية الأرثوذكسية، الجهود السياسية الإقليمية والدولية، التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وكذلك الجهود الإنسانية التي يقدمها الأردن، بتوجيهات ملكية، للأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك للأشقاء في لبنان.

وأشار العيسوي إلى أن الأردن يوظف، ومنذ بدء العدوان الهمجي، كل إمكانياته وجهوده، لنصرة الأشقاء، ورفع الظلم عن الأهل في فلسطين، الذين طالما كانت قضيتهم، أولوية أردنية، وحلها العادل والشامل، مصلحة وطنية عليا.

وأكد العيسوي خطاب جلالة الملك التاريخي، الذي ألقاه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يجسد موقفا صارما، إزاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب وحشية وإبادة وتجويع، من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، التي تدير ظهرها لكل المواثيق والقوانين والقرارات الدولية، في ظل غياب المساءلة الدولية.

وتابع العيسوي بأن الخطاب الملكي كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل، في ارتكاب أفظع الجرائم، وسعيها الممنهج لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والحياة وإقامة دولته المستقلة، وجر المنطقة بأسرها إلى ويلات الحروب والدمار وانعدام الأمن والاستقرار.

وشدد على أن صوت الأردن، بقيادة جلالة الملك الحكيمة، سيبقى صوتا قويا في قضيته المركزية فلسطين، التي حمل لواءها الهاشميون، ودافعوا عن عدالتها في كل المحافل، وسيبقى الأردن على مواقفه الثابتة، الداعمة والمساندة للأشقاء، ولا يقبل أبداً بالتهجير القسري للفلسطينيين عن أرضهم، الذي يشكل جريمة حرب.

وأوضح العيسوي أنه "في الوقت الذي عبّر فيه الأردنيون عن مواقفهم العروبية في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ورفْض العدوان، يواصل الأردن بمختلف مؤسساته الرسمية والشعبية ، إرسال قوافل المساعدات الإغاثية، برا وجوا، وكذلك إرسال المستشفيات الميدانية وإمدادها بكل التجهيزات والمستلزمات الطبية"، مشيرا إلى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة، والتي وشارك جلالة الملك فيها، رغم المخاطر التي تحيط بمثل هذه العمليات.

ولفت أيضا، إلى المستشفى الميداني الأردني "التوليد والخداج"، الذي يشتمل على 4 غرف عمليات للولادة، و30 سريرا لما بعد الولادة، و8 حاضنات في قسم الخداج، وأقسام مساندة، ويضم كوادر طبية وتمريضية/ وفنية وإدارية.

كما أشار العيسوي إلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، والمعنية بتركيب أطراف اصطناعية، لمن تعرضوا لبتر في الأطراف،وبمدة لا تزيد عن ساعة، وتهدف إلى مساعدة أكثر من (14) ألف مصاب، بينهم أطفال.

وتطرق العيسوي، في حديثه، إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهود ووقفات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لإجلاء صورة الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي، وتوضيح الصورة الحقيقية لماهية الصراع لدى الرأي العام العالمي.

وقال العيسوي إنه "تجسيدا لمواقفه العروبية الأصيلة تجاه الأشقاء العرب، وفي ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق، فإن جلالة الملك يؤكد على وقوف الأردن المطلق مع لبنان، وأمنه واستقراره وسيادته، ورفض هذا العدوان، كما وجه جلالة الملك بتقديم كل المساعدات الممكنة للبنان، في مواجهة تبعات الحرب عليه، ودعم جهوده المستهدفة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار".

وأكد العيسوي أن الدولة الأردنية، بمواقفها الأخلاقية، في تعاملها مع قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي يوليها الأردن، قيادة وشعباً، اهتماماً كبيراً، تجسد رسالتها العروبية الراسخة والثابتة، منذ عهد التأسي ، فكانت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة على الدوام في مقدمة أولويات السياسة الأردنية.

من جهتهم، ثمن المتحدثون، خلال اللقاء، موقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، تجاه فلسطين وقضيتها العادلة، ورفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقدروا الجهود المكثفة والمتواصلة لجلالة الملك، على الصعيدين الدولي والإقليمي، لمساندة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين، والتي كان لها تأثيرا واضحا على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده قطاع غزة.

وثمنوا مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، لتقديم حقيقة ما يجري في فلسطين من انتهاكات وجرائم إسرائيلية، أمام الرأي العام العالمي، وكذلك جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المساندة لجهود جلالة الملك.

وأشادوا بجهود الأردن الإنسانية ومواقفه الشجاعة، بكسر الحصار على غزة، والتي تمثلت في عمليات الإنزال الجوي وإرسال المستشفيات الميدانية ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية الإغاثية للاشقاء في فلسطين ولبنان، مؤكدين بهذا الصدد أهمية المستشفى الميداني الأردني "التوليد والخداج"، الذي سيتم إرساله إلى مدينة خان يونس.

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