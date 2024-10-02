إعلان نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي الأربعاء، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 ضمن دورة الترشيح الثالثة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي
وقال مدير القبول الموحد مهند الخطيب، إنه تم إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف الخلوية التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.
وسيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها أو رفضها؛ وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح، بحسب الخطيب.
كما يمكن لأي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الإداري أو الاعتباري التابع لها.
للاستفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات ([email protected] ) أو الخط الساخن على الرقم (0791420805).
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