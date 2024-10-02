مقتل وجرح جنود إسرائيليين في كمين بلبنان (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت وسائل
إعلام إسرائيلية عن إصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله
قرب الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن الجنود نقلوا إلى مستشفيات رمبام في حيفا وزيف
في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم.
من جهتها، أفادت
مصادر إعلامية عبرية بمقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 20 في كمين لمقاتلي حزب الله في
بلدية العديسة، مضيفة أن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار قرب الحدود لإجلاء الجنود
الجرحى والقتلى.
وقالت الجبهة
الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار متواصلة في كريات شمونة وبلدات بالجليل
الأعلى شمالي إسرائيل، وذلك بعد رصد قرابة 40 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى منذ فجر
اليوم.
وأعلن الجيش
الإسرائيلي إصابة 10 منازل في المطلة بشمال إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان.
صد التسلل
وفي المقابل،
أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في
قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وأوقعوا بها خسائر، وأجبروها على
التراجع.
وأضاف الحزب أن
مقاتليه "استهدفوا قوة مشاة كبيرة في مستوطنة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية
والمدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة"، موضحا أنهم استهدفوا أيضا
"تجمعا لقوات العدو في مستوطنة شتولا بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابات مؤكدة".
كذلك تعرضت
مدينة النبطية صباح اليوم لغارتين نفذتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفتا
منزلا في حي الصالحية وآخر في حي الراهبات.
MENAFN02102024000072011014ID1108740560
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.