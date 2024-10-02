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مقتل وجرح جنود إسرائيليين في كمين بلبنان (فيديو)

10/2/2024 2:49:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن الجنود نقلوا إلى مستشفيات رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم.
من جهتها، أفادت مصادر إعلامية عبرية بمقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 20 في كمين لمقاتلي حزب الله في بلدية العديسة، مضيفة أن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار قرب الحدود لإجلاء الجنود الجرحى والقتلى.
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار متواصلة في كريات شمونة وبلدات بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وذلك بعد رصد قرابة 40 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى منذ فجر اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 10 منازل في المطلة بشمال إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان.

صد التسلل
وفي المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وأوقعوا بها خسائر، وأجبروها على التراجع.

وأضاف الحزب أن مقاتليه "استهدفوا قوة مشاة كبيرة في مستوطنة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة"، موضحا أنهم استهدفوا أيضا "تجمعا لقوات العدو في مستوطنة شتولا بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابات مؤكدة".



كذلك تعرضت مدينة النبطية صباح اليوم لغارتين نفذتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفتا منزلا في حي الصالحية وآخر في حي الراهبات.

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