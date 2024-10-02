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يجدر التذكير بأن الإنجاز العسكري ليس إلا سرابا

10/2/2024 2:48:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: عوزي برعام
نتنياهو يتعافى. يمكن الاختلاف حول هذا الأمر للمدى البعيد، لكن الآن هذه هي صورة الوضع. حسب رأيي، من أجل النضال ضد خطره المتزايد يجب الاعتراف بالحقائق الموجودة الآن أمامنا بعد تصفية حسن نصر الله. محظور النسيان بأن نتنياهو قال إن من لا يفهم بالقوة فسيفهم بمزيد من القوة. وهكذا فإن حزب الله فهم ذلك بالصورة الأكثر قسوة.
إن الإضرار الكبير بقوة حزب الله العسكرية تعتبر إنجازا يجب عدم التعامل معه بتشكك. الحزب هو عدو أيديولوجي يريد محو إسرائيل. حسن نصر الله نفسه كان ممثلا لهذا التهديد عندما وقف على رأس منظمة عسكرية، التي لم نتمكن من هزيمتها. من هنا فإن نتنياهو مسموح له التصفيق للأيام العشرة الفظيعة بالنسبة للتنظيم ومواطني إسرائيل الذين يمكنهم تنفس الصعداء.
محظور الخطأ الوقوع بوهم أننا حتى في الطريق لهزيمة كل الأعداء الذين هم من المتعصبين، ولا يتأثرون بتغيير مؤقت في ميزان القوى. من السهل علينا التصرف كمن يشاهدون سراب – واحة في الصحراء تضمن الهدوء والأمان، ولكن كلما اقتربت منها هي تبتعد عنك.
لا يوجد سراب في الأمور السياسية. نتنياهو عزز قوته البرلمانية عند انضمام جدعون ساعر للحكومة المتعفنة. ولكن هذا ليس فيه أي تعزيز سياسي، لأن المقاعد المعدومة التي يجنيها ساعر من خلال سلوكه المتعرج لن تشكل أي إسهام حقيقي.
الاستطلاعات التي نشرت بعد النجاح العسكري تشير إلى أن الليكود، كحزب، يزيد من قوته فقط على حساب الشركاء المتطرفين، سموتريتش وبن غفير. هذا ليس غريبا، لأن ماي غولان وشلومو كرعي يمثلانهم بشكل صحيح في الليكود.
مصير الـ101مخطوف ليس فقط صراعا مع قيادة منغلقة القلب تجاه عائلات المخطوفين، بل هذا صراع بين روح إسرائيل الأخلاقية وبين روح الإيمان التي تبحث عن الدعم في أوساط الذين يعملون على المس بالقيم الأساسية التي مكنتنا من العيش معا.
إن ما يحدث في الساحة العسكرية سيؤثر على الوضع في الساحة السياسية. واضح أن الإدارة الأميركية تخشى الحرب الشاملة. فهي لا تريدها في الأوقات العادية، وبالأحرى في فترة الانتخابات. في هذه الأثناء لا يظهر أي فائز واحد في الانتخابات القريبة هناك. ولكن إذا قام نتنياهو بخيانة كلمة الإدارة الأميركية فإن دونالد ترامب يمكن أن يصوره مثل نمر من ورق، يدفع بالولايات المتحدة إلى الحرب الشاملة.
من يتم تصويره مثل نمر من ورق أمام الولايات المتحدة فإنه قد يجد نفسه أمام إدارة تقدر على محاسبة إسرائيل على كل الأكاذيب أثناء فترة الحرب. أيضا فوز ترامب لا يبشر باستعداد الإدارة الأميركية للتجند من أجل اتخاذ قرارات عسكرية. الولايات المتحدة هي الدولة العظمى الوحيدة التي تقف إلى جانب إسرائيل، لا يوجد لها بديل آخر. لذلك يجب عليها أن تعتبر التعاون معها مصلحة عليا لدولة إسرائيل.
أي انجاز سياسي لن يغير وضعنا الموضوعي. الوضع الاقتصادي يحتاج إلى وزير مالية حقيقي وليس وزير مالية يؤمن بأن اليسار العالمي أعلن الحرب علينا، وأن شركة التصنيف الائتماني "موديس" هي ممثلته المباشرة.
بقي لنا أن نأمل بتسوية إقليمية مع الدول العربية المعتدلة وعلى رأسها السعودية. هذا لا يعتبر أملا عبثيا، بل هو يحتاج إلى تغيير شامل في موقف إسرائيل حول القضية الفلسطينية.

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